Muhtardan Kocaoğlu'na davet: Gelin birlikte yiyelim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aynı gün Beydağ ve Kiraz'da muhtarlarla buluştu, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye dağıttığı fidanların artık meyve verdiğini söyleyen muhtarlar, Başkan Kocaoğlu'na "Gelin birlikte yiyelim" davetinde bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçeleri ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldiği buluşmalar kapsamında bu kez Küçük Menderes'teydi. Başkan Kocaoğlu ilk olarak Beydağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmaya Beydağ Belediye Başkanı Süleyman Vasfi Şentürk de katıldı. Tüm ilçe muhtarlarını tek tek dinleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "14 yıldır görevdeyim. Kentin yararına hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de eşit davranmaya, sizlere layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Geçtiğimiz yıl merkez şantiyesi dışında Bergama ve Bayındır'da iki yeni şantiye kurduklarını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Bayındır şantiyesi Beydağ, Bayındır, Ödemiş ve Kiraz'a hitap edecek. Bergama'da ise kuzey ilçelerine hitap edecek şantiyemizi kurduk. Bu arada merkez şantiyemizi de güçlendirdik. Sıkıntımız kalmadı. Bu sene uyum sürecinin bitmesiyle şantiyelerimiz daha hızlı çalışacak. Biz bu yaz girmedik köy bırakmayacağız. Ama bir yılda bütün işler yapılamaz" dedi.





Açık çek verdi



Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun ikinci durağı ise Kiraz oldu. Burada da Başkan Aziz Kocaoğlu'na ilçe belediye başkanı Saliha Özçınar eşlik eti. Birikmiş sorunların çözümü için biraz daha sabırlı olunması gerektiğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı,"19 ilçemizde yerel yönetimler birimi kurduk. Büyükşehir Belediyesi çalışmaları ve ilçe belediyesi koordinasyonunu sağlıyoruz. Ben göreve geldiğimde İzmir'e 'sümüklü çocuk' diye hakaret ediliyordu. 14 senede kenti ayağa kaldırdık, Kiraz'ı mı kaldıramayacağız? Bugün İzmir'in geldiği durumu görüyorsunuz" şeklinde konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğüyle Kiraz'da gelişmeye başlayan istiridye mantarı üreticiliğinin desteklenmesi konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Kocaoğlu, "Eski mezbaha binasını kullanıp orada da isteyen kadınlarımızın üretim yapmasını sağlayacağız. Önce bizim şantiye binasında bir sera kuracağız. Eğer Kiraz'da istiridye mantarı tutar da satılırsa, biz de geliştirmek için her türlü desteği veririz" dedi.





"Diktiğin fidanlar meyveye döndü"



Kiraz'a bağlı Dokuzlar Köyü Muhtarı Mahmut Akçaoğlanoğlu ise Başkan Kocaoğlu'nu gülümseten bir davette bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticinin desteklenmesi kapsamında yürüttüğü fidan dağıtımı projesinin başarıya ulaştığını dile getiren Muhtar, Başkan Aziz Kocaoğlu'na şöyle seslendi:



"Dağıttığınız fidanlar meyve verdi. Sayenizde köylümüze bir gelir kapısı açıldı. Fidanlarımızın meyvelerinden ikram etmek için sizi köyümüze bekliyoruz."