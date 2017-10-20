Muhtarlar Pekdaş'a dert yandı: Yetkisiz, yetkiliyiz

Konak muhtar heyeti 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı makamında ziyaret etti. Muhtarlar Anayasa'da haklarının ve iş tanımlarının daha derli toplu yer almasını isteyerek, 'Görev var yetki yok. Yetkisiz yetkiliyiz' diye dert yandı

Konak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi Başkanı Reşit Gezginci ve beraberindeki muhtar heyeti 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı makamında ziyaret etti. Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Pekdaş ve belediye personeline teşekkür eden muhtarlar, birlikte çalışmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Ziyarette sorunlarını da anlatan muhtarlar, Başkan Pekdaş'a dert yandı. Anayasa'da haklarının ve iş tanımlarının daha derli toplu yer almasını isteyen ve "Görev var yetki yok. Yetkisiz yetkiliyiz" şeklinde kendilerini tanımlayan muhtarlar, Anayasa'da muhtarlarla ve görevleriyle ilgili yer alan bölümlerin günümüz koşullarına göre yenilenmesi gerektiğini, kanun ve tüzüklerle görevlerinin tanımlanmasını beklediklerini söyledi.



Mevzuat gerekli



Muhtarlara hak veren Başkan Pekdaş da önceki gün kadın muhtarlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konunun altını çizdiğini ifade ederek, "Muhtarlarla ilgili maalesef Anayasa'da derli toplu bir mevzuat yok, yönetmelik yok. Muhtarların görevleri tanımlı değil. İş hakları ve sorumluluklarının bölük pörçük olmasından kaynaklanan sıkıntılar var. Bunu tek mevzuat halinde toplamak lazım. Muhtarlar kendi haklarının derli toplu olmasını, bir kanunda toplanmasını istemek durumundalar" dedi.



Köyler mahalle oldu



Bütünşehir yasasıyla birlikte köylerin mahalle olduğunu da hatırlatan Başkan Pekdaş, "Mahalle demekle mahalle olmuyor. Tüzel kişiliğinin yok edilmesi köyler açısından sorun oluyor. Tüzel kişilik verilmediği sürece sorumluluk veremezsiniz" diye konuştu. Güzellikleri hep birlikte el ele çoğaltmanın görevleri olduğunu belirten Pekdaş, "Eksikliklerimiz elbette olacaktır. Hayat mükemmellik üzerine kurulu değil. Eksikleri el birliği ile gidermeye çalışarak kentin mutluluğu için el ele çalışacağız. Birlikte çalışmaktan mutluyum" dedi.