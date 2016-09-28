Bir dizi temaslarda bulunmak üzere İzmir’e gelen Akdeniz, ziyaret ettiği Başkan Pekdaş’a başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Konak Belediyesi’nin Basmane’deki hizmet binasında gerçekleşen görüşmeye Konfederasyon Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kültür Mahallesi Muhtarı Nilgün Güney, Ege Bölge Temsilcisi ve Sümer Mahallesi Muhtarı Ayşe Taylan ile Akın Simavi Mahallesi Muhtarı Hatice Gazezoğlu da katıldı.



“BAŞARILI ÇALIŞMALARINIZI DUYUYORUZ”



Sohbet havasında geçen ziyarette Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a muhtarlara verdiği destekten ötürü teşekkür eden Konfederasyon Genel Başkanı Akdeniz, “Yerelin en büyük amiri siz, el temel birimleri ise biz muhtarlardır. Bizler belediyelerin kılcal damarı, mahallelerdeki uzantılarınızız. Bu anlamda bizlere vermiş olduğunuz destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Muhtar arkadaşlarımızdan sizin başarılı çalışmalarını duyuyoruz” dedi.



MUHTARLAR YERELİN EN TEMELİDİR



Konuşmasına ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da karşılıklı görüş alışverişinde bulunmanın önemli olduğunu belirterek; “Yerel yönetimlerin en temel birimleri olan muhtarlıklarla belediyelerin koordinasyonu önemlidir. Bu nedenle biz muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek, onlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Demokrasi gelişecekse buraları yaparak gelişecek. Bu nedenle hepimiz bir birimize muhtacız ve birlikte güzel işler yapmak zorundayız. Çünkü bu görevlere bizler gönüllü talip olduk” diye konuştu.



EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ



Türkiye’nin içinde bulunduğu iktisadi ve siyasal durumun çalışmaları etkilediğini ancak bu ortamın en rahat şekilde atlatılmasını sağlamak için el birliğiyle çalışacaklarını dile getiren Pekdaş; “Bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak bizim görevimiz. El birliğiyle çalışmalara ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Bu nedenle yaptığınız bu ziyaretten ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi.



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