Mülteci çocuklar eğlendi, anneleri de sanat terapisi yaptı

Konak Mülteci Meclisi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen çocuklar, müzisyenlerin ve psikologların eşliğinde eğlenirken, anneleri ise sanat terapisi etkinliğine katıldı

Mültecilerin savaş ve göç sonrası ihtiyaç duyduğu psikososyal destekle ilgili bu alanda çalışma yapan kitle örgütlerinin etkinlikleri devam ediyor. Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi bileşenleri Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde, geçtiğimiz gün mülteci çocuk ve kadınlara yönelik bir etkinlik düzenledi. Yoğun ilgi gören etkinliğe çok sayıda mülteci çocuk ve kadın katıldı.

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Çocuk ve Ergen Birimi'ndeki psikologlar, çocuklarla etkinliklere katılırken, bir yandan da etkinliğe gelen kadınlara ise uzman psikologlar eşliğinde sanat terapisi faaliyetinde bulunuldu. İzmir Müzisyenler Derneği'nin marakas yapımı ile ritm atölyesi düzenlediği, çocuk şarkıları ile eşlik ettiği etkinliğe, Konak Kent Konseyi Çocuk ve Muhtar Meclisleri, Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği'nin üyeleri de katılarak destek oldu.



'Mültecilerin üç farklı stres kaynağı var'



Etkinlikle ilgili konuştuğumuz Turk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Çocuk ve Ergen Birimi yürütücülerinden Psikolog Pınar Akdemir göçün bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine değinerek "Mültecilerin üç farklı kaynaktan gelen stresörleri vardır. Bunlar kendi ülkelerindeyken yaşadıkları, göç sırasında karşılaştıkları zorluklar ve gittikleri ülkede yaşam kurmaya çalışırken karşılaştıkları zorluklardır. Bu noktada göç sonrası psikososyal desteğe ihtiyaç duyduklarını öğrendiğimiz bir grup mülteci çocuk ve anneleriyle birlikte olmak amacıyla çocuk şenliği düzenlemek istedik" dedi.



'Duygularını paylaşmaya ihtiyaçları var'



Etkinliğin bundan sonra yapılacak mülteci kadın ve çocuk çalışmalarında yol göstereceğini belirten Akdemir şunları söyledi: Özellikle kadınlarla yapılan çalışma, kadınların belirgin bir biçimde duygularını paylaşma ihtiyacı içinde olduğunu gösterdi. Çocuklarla yapılan çalışmanın sonundaysa daha küçük gruplarla çocukların da duygularını ifade edebilecekleri bir uygulama yapılmasının çocukların yararına olabileceğini düşündürdü.