Mülteci çocuklar için internette 3 dilde eğitim

Türkiye'deki mülteci öğrencilere internet üzerinden e-ders dönemi başladı. Suriyeli mülteciler tarafından kurulan sistemde, mülteci çocuklar Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim alabiliyor. Mülteci öğrenciler, oluşturulan sistemde Türkiye'deki okullarda gördükleri derslerin aynısını e-öğreniyor



- Türkiye'deki mülteci çocukların eğitim lerine devam etmeleri için proje başlatıldı. 2016 Aralık ayında kurulan www.fasih.org adlı internet sitesiyle uzaktan öğrenme modeli oluşturuldu. MEB'in ilkokul 1'inci sınıftan lise son sınıf öğrencileri için hazırladıkları kitapların kullanıldığı sistemde mülteci öğrenciler için her derse ayrı videolar hazırlandı. Her ders için yaklaşık 100 videonun olduğu sistemde öğrenciler www.fasih.org'a 300 liraya üye oluyor ve bir yıl boyunca istedikleri her zaman istedikleri dersin videosunu izleyebiliyor.www.fasih.org adlı internet sitesinin kurucuları arasında yer alan Moaaz Qaddah, 'Fasih Okulu'yla 2016 Aralık ayından itibaren hizmet veriyoruz. Mülteci çocukların dilde yaşadıkları zorluktan dolayı bu sistemi gerçekleştirmek istedik. Mülteci çocukların Türkiye'deki okullarda dil sorunundan dolayı eğitimleri daha sorunlu ilerliyordu. Bu sorundan dolayı bir site kurup, orada bütün dersleri Türkçe ve Arapça vermeye başladık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı kitaplardaki konuları alanında uzman öğretmenler Türkçe ve Arapça anlatıyor. Her ders için yaklaşık 90-110 arasında video var. Her bir video en az 90 dakikadan oluşuyor. Bu siteye üye olan çocuklar bir yıl boyunca bu videoların hepsinden 300 liralık üyelik bedeli karşılığında yararlanıyor. Bu 300 lirayı da öğretmen maaşları ve stüdyo masrafları dolayısıyla talep ediyoruz. Bu sistemi oluşturmak için destek istedik, bekledik ama bulamadık. Yani tamamen zorunluluktan alıyoruz. Bir destek bulabilirsek zaten almaktan da vazgeçeceğiz. Burada temel amacımız mülteci çocukların eğitimlerini sağlamak. İlkokul 1'inci sınıftan lise son sınıfa kadar eğitim veriyoruz' diye konuştu.Site kuruluktan bu yana 450 öğrencinin siteden yararlandığını ifade eden Qaddah, 'Bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. Çünkü bu site için hiçbir reklam ya da duyuru yapmadık. Süreç tamamen bilenlerin bildiklerini çevresindekilerle paylaşmasıyla ilerledi. Ancak malum mültecilerin genelinin durumu kötü olduğu için bu parayı bulup kayıt yaptıramıyor. Biz de kayıt yaptırmak isteyenlere elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı minimize edince 300 lira gibi bir fiyat ortaya çıktı. Biz de bunu talep ediyoruz. Bir yerden destek bulabilirsek bunu da almayacağız. Ancak özel öğretmen tutulduğunda buradan 300 liraya verdiğimiz eğitim için 28 bin lira ödeyecek. Kimsenin böyle paralar harcamasını istemiyoruz.Siteden yararlanmak için herhangi bir zaman ve mekan sorunu olmadığını söyleyen Qaddah, 'Siteye üye olan bütün öğrenciler istediği zaman siteye girip, dersini izleyebilir. Öğrenciler, izledikleri her videodan sonra, videoda anlatılan konuyla ilgili teste tabi tutuluyor. Bu test sonucuna göre de öğrenci puan alıyor. Her videonun sonunda öğrenciye ödev veriliyor. Öğrenci, ödevini yapmadan bir üst videoya geçemiyor. Derste kullanılan bütün sözcüklerin Arapça ve Türkçe karşılıkları da veriliyor. Bu siteyle mülteci çocuklara hem Türkçe öğretirken, kendi dilleri olan Arapça'yı da unutturmuyoruz. Kendi dillerini unutmamaları ve sahip çıkmalarını da istiyoruz' dedi.Siteyi yaklaşık 20 kişilik bir takımla oluşturduklarını ve bu takımın çok farklı mesleklerden oluştuğuna dikkat çeken Qaddah, şöyle devam etti: Öğretmen, teknisyen, kameraman, montajcı, bilgi işlem sorumlusu, veri hazırlayan vb. gibi çok sayıda farklı meslek gruplarını içinde barındırıyor. Yalnız son günlerde maddi zorunluluktan dolayı ilerleyemiyoruz. Bu sisteme destek vermek isteyen kurum, kuruluş ya da kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer ulaşırsak da bu çocuklara burs vermek istiyoruz. Çünkü bu sistem inanın ciddi masraf oluşturuyor. Öğretmen masrafları, stüdyo masrafları ve diğer çalışanların masrafları derken çok ciddi bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu işe herhangi bir kazanç sağlamak amacıyla girmedik. Bazılarımız ücretsiz çalışıyor. Ancak bir sponsor bulabilirsek hem bu sistemi sürdürecek hem de öğrencilere burs vereceğiz.