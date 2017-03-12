Mülteci çocukların kukla sevinci

ULUSLARARASI Kukla Günleri için İzmir'e gelen Slovenyalı Teatro Papelito grubu, Torbalı İlçesi'nde çadırda yaşayan Süriyeli çocuklara gösteri yaptı. Hayatlarında ilk kez kukla oyunu gören çocuklar sevinçlerini alkışlayarak gösterdi

Kukla gösterisini Heval Çamlıbel Ginyol'un organize etti. Sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan, gıda ve giyecekleri kendi aracıyla yardıma muhtaç olan Suriyeli mültecilere götüren Ginyol, herkesin gönlünde taht kurdu. Savaştan kaçıp gelen ve zor koşullarda yaşayan mültecilere yardımlarıyla tanınan Ginyon, bu kez de mülteci çocukları sevindirdi. 11'inci İzmir Uluslararası Kukla Günleri için Slovenya'dan gelen Teatro Papelito'yu, Torbalı'da, çadırlarda yaşayan mülteci çocuklarla buluşturdu. Çocuklar yere serilen muşamba örtünün üzerinde zaman zaman yağan yağmura rağmen büyük bir sevinçle ilk kez kuklaları izledi. Ginyon, “Çocuklar kartondan, uçan tavşanlar yaptı. Biz, 'tavşanlar uçabiliyorsa insanlar da barışabilir' diye, Slovenyalı arkadaşlarımızı izlerken insanlar sınırlardan daha görkemli diye düşündük. Çocuklar kuklaları çok sevdiler. Sonra yağmurdan sırılsıklam olmuş olarak sevinçli bir şekilde çadırlarına gittiler" dedi.





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