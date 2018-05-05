Mülteciler, barınma sorunu yaşıyor

3. Alan Kurdi Mülteci Çalıştayı kapsamında Halkların Köprüsü Derneği mültecilerle yerel yönetimlere dahil yaptıkları anket çalışmasını da açıkladı. Derneğin gönüllüleri İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak, Karabağlar, Yamanlar, Gaziemir, Çiğli, Torbalı bölgelerinde 103 kadın 63 erkek olmak üzere toplam 169 mülteci ile görüştü ve 972 mültecinin barınma koşullarına dair bilgi edinildi

Ali Budak-Mültecilerin büyük çoğunluğu (yüzde 68), kişi sayısı 5’ten fazla olan hanelerde yaşarken mülteci ailelerin ortalama büyüklüğü 5,75. Mültecilerin sadece yüzde 16’sı düzenli ya da düzensiz olarak istihdam edilirken 169 hanenin 12’sinde düzenli ya da düzensiz istihdam edilen kimsenin olmadığı tespit edildi. Mülteci hanelerin ortalama aylık geliri ise 1180 TL iken kişi başına düşen aylık gelir 195 TL.

Yüzde 75'i yardım alamadığını söyledi

Mültecilerin yüzde 75’i, herhangi bir yardım almamadığını ifade ederken yardım alanlar ise düzenli yardım almadıklarını, çeşitli sivil toplum kurumları, belediye, kaymakamlık ve Kızılay’dan birkaç defaya mahsus kömür, gıda, kıyafet ya da nakdi yardım aldıklarını dile getirdi.

Kiralar 800 TL'ye kadar çıkıyor

Görüşülen 169 kişiden tamamına yakını (165 kişi) kiracı olarak ikamet etmekteyken, ikamet edilen en yaygın konut tipi gecekondu. Mültecilerin aylık olarak ödedikleri kira 150 ile 800 TL arasında değişiyor. Mültecilerin tamamına yakını yüzde 96,4 kirasını elden, doğrudan ev sahibine veriyor. Görüşülenlerin yüzde 40’ı kiralarını düzenli ödeyemediklerini belirtti. Bir çoğunun da kontratları bulunmuyor. Kira kontratları olmadığı için temel haklara erişmekte zorlanıyor.

Ortalama konut büyüklüğü 69 metrekare

Konutların ortalama büyüklükleri 69 metrekare ve ortalama yaşam alanı 64 metrekare. Konutların yüzde 91’inde 3 veya daha az oda olmakla birlikte hanelerdeki ortalama oda sayısı 2,49’dur. Her odaya 2,4 kişi düşerken, hanelerde bulunan tuvaletleri ortalama 6 kişi kullanıyor. Evlerin yüzde 13’ünde tuvalet dışarıda yer alıyor. Görüşülenlerin yüzde 17’si kullandıkları tuvalete erişimlerinde sıkıntı olduğunu belirtirken, yaşadıkları evlerin yüzde 14’ünde mutfak bulunmuyor. Hanelerin yüzde 60’ında fare, böcek ve haşere sorunu olduğu tespit edildi.