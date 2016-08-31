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    • Mülteciler için denize kayık etkinliğine zabıta müdahalesi

    Ege ve Akdeniz’de boğularak hayatını kaybeden 2 bin mülteci anısına kağıttan yapılan 2 bin kayık İzmir Konak Piyer önünde denize bırakıldı. Etkinlik İranlı sanatçı Touraj Saberivand ve Halkların Köprüsü Derneği tarafından gerçekleştirildi. Büyükşehir zabıta ekipleri de grubun bu etkinliğine denizi kirlettikleri gerekçesiyle ceza yazmaya çalıştı

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 14:00
    Mülteciler için denize kayık etkinliğine zabıta müdahalesi
    Ege ve Akdeniz’de boğularak hayatını kaybeden 2 bin mülteci anısına kağıttan yapılan, 2 bin kayık Halkların Köprüsü Derneği ile İranlı sanatçı Touraj Saberivand İzmir Konak Piyer önünden denize bırakıldı. Beyaz kayıklar enstalasyonunu gerçekleştiren İranlı sanatçı Touraj Saberivand’a belediyenin zabıta ekibi tarafından denizi kirlettikleri gerekçesiyle müdahale edildi. Sanatçı ve dernek üyeleri geri toplayacaklarını belirtmesine rağmen kısa bir tartışma yaşansa da zabıta ekipleri ceza yazamadan alandan ayrıldı.

    Hayatını kaybeden 2 bin mülteci anıldı

    Ege Denizi’nde hayatını kaybeden 2 bin mülteci için 2 bin kayık etkinliğini gerçekleştiren İranlı sanatçı Touraj Saberivand ‘Suriyeli arkadaşlarımızın yaşamı bu kayıklar gibidir! Bu sularda boğuldular. Kendileri şu anda yok ama hatıraları hala bizimle yaşıyor ve yaşayacak. Bu kayıkların sonuca varmayacağını biliyorum. Çünkü bundan önce politikacıların gerekli kararları vermesi gerekiyordu. Hala da vermediler. Haberlerde ölen kişiler sadece sayı olarak geçer. Benim amacım da bu ölenlerin sadece birer sayı olmadığını, her birinin yaşadığını ve düzgün politikalar üretilseydi de yaşayacak olduklarını göstermek. Burada hayatını kaybeden her mülteci için bir kayık bıraktık’ ifadelerini kullandı.

    ‘Yaptığımızın bir işe yaramayacağını biliyorum’

    Ölümlerin durması için gereken politikaların hala yapılmadığına dikkat çeken Saberivand sözlerini şöyle sürdürdü: Bu konuda bir çözüm üretileceğine de inanmıyorum. Yaptığımız bu etkinliğin de bir işe yaramayacağını biliyorum. Sadece haberlerde görünen tarafıyla değil mülteci dramının gerçek yüzünü gösterme adına bu eylemi yaptık. Bu denizin üzerindeki her bir kayık aslında ölen birini gösteriyor. Ölenleri hatırlamak ve onların anısının önünde saygıyla eğilmek için buradayız.



    Kamuoyunun dikkatini çekmek için buradayız

    Düzenledikleri etkinlik hakkında konuşan Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi, ‘Ege ve Akdeniz’de geçen sene 2 bin mülteci boğularak hayatını kaybetti. Ege Denizi 2 bin insana mezar oldu. Onları unutmadığımızı göstermek için bu etkinliği düzenliyoruz. Böyle ölümlerin olmasını engellemek ve bu soruna kamuoyunun dikkatini çekmek adına buradayız. Ölenlerin ruhları şad olsun’ dedi. n Ali Budak

    Touraj Saberivand kimdir?

    İranlı sanatçı Touraj Saberivand; sergi, grafik ve tasarım alanlarında çok sayıda ödüle sahip. Daha önce de İran’ın ilaç ambargosuna karşı kartpostallar tasarlayarak kampanya başlatan sanatçının yaptığı çalışmalar Birleşmiş Milletler Başkanı Ban-Ki Moon’a da gönderildi. Sanatçı 2014 yılında, Gazze olaylarını protesto etmek amacıyla Tahran’da Birleşmiş Milletler önünde, ölen çocukların isimlerini ve yaşlarını yazdığı balonları havaya bırakarak, bir balon eylemi gerçekleştirmişti.
    Anahtar Kelimeler: Deniz, Deniz Kayık, Mülteci Kayık, Iranlı Sanatçı, Halkların Köprüsü

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