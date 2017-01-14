Mülteciler için Midilli'den gelen yardımları gümrükten sokmadılar

Hayat Her Yerde Herkesin Hakkı Sempozyumu için Midilli'den gelen Syniparksi üyelerinin, Foça'daki mültecilere dağıtmak için getirdikleri yardım malzemelerinin Ayvalık gümrüğünden geçirilmesine izin verilmedi. Üyeler çantalarına koyabildikleri malzemeleri getirebildiler. Dernek Başkanı Stratis Pothas, 'Yanımızda izin verildiği kadar kadar yardım getirebildik. Ama yine de bir çikolata bir çocuğun yüzünde tebessüme neden oluyor' dedi

Halime Özçelik-'Hayat Her Yerde Herkesin Hakkı Sempozyumu'nu birlikte düzenleyen Halkların Köprüsü Derneği, Midilli'den gelen Ege'de Birlikte Varolma ve İletişim Derneği (Syniparksi), Ege Barış ve İletişim Derneği üyeleri, sempozyum öncesi

Syniparksi üyeleri, yanlarında getirdikleri yardım paketlerinin Türk gümrüğünden geçirilmesine, tek yardım kuruluşunun Kızılay olduğu gerekçesi ile izin verilmediğini belirterek çantalarına koyabildikleri malzemeleri getirebildiklerini söylediler.



Üç derneğin üyeleri, ilk olarak Kozbeyli Mahallesi'ndeki Suriyeli mültecilerin yaşadığı bölgeye gitti. Buradaki tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağlamaya çalışan 10 aileye mensup toplam 70 kişiye kışlık ayakkabı, palto, kazak, pantolon, atkı, bere ve çocuk bezi yardımı yapıldı. Mültecilerin yaşam şartları ve yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi alındı. 45 yaşındaki Mustafa Muhammed, yaşamlarını sürdürebilmek için tarım işçisi olarak çalıştıklarını belirterek, "Bazen 10 günde bir iş bulduğumuz oluyor. Yevmiye varsa ekmek de var. Yevmiye yoksa ekmek de yok demek. Tek isteğimiz iş" dedi. Muhammed, gösterdikleri dayanışma nedeniyle de dernek üyelerine teşekkür etti.



Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi, mültecilerin yaşadığı sorunları yerinde görmek üzere Foça'ya geldiklerini belirtip, "Biz buraya defalarca geldik. Burada üç ev içerisinde 10 aile yaşıyor. Bu 10 aileden 9'u Halep'ten, biri Kobani'den gelmiş. Bu ailelere mensup 70 kişiden 20'si çocuk, 5'i bebek. Yetişkinlerin çoğu tarlada çalışıyorlar. Bu insanlara olan dayanışma duygumuzu iletmek, onlara daha iyi yaşam şartları sunacak çalışmalar yapmak için buradayız" dedi.



'Bir çikolata bile bir çocuğun yüzünü güldürüyor'



Yunanistan'ın Ege'de Birlikte Varolma ve İletişim Derneği (Syniparksi) Başkanı Stratis Pothas da temennilerinin Suriye'deki savaşın bitmesi ve kalıcı barışın sağlanması olduğuna dikkati çekip, "Barış olmalı ki buradaki insanlar kendi ülkelerinde sağlıklı ve huzur içinde yaşayabilsinler. Bu kötü şartların oluşmasıyla bizim gibi derneklerin amacı da insanlığa hizmet etmek. Bugün de bunun için burada bulunuyoruz. Yanımızda izin verildiği kadar kadar yardım getirebildik. Ama yine de bir çikolata bir çocuğun yüzünde tebessüme neden oluyor. Daha önemlisi ise buradan uzakta bulunan insanların onlar için kaygılandığını bilmeleri" dedi. Pothas, geçen kış Türkiye'deki derneklerin Midilli'deki mültecilere ciddi yardımlarda bulunduğunu da sözlerine ekleyerek, bir nevi teşekkür ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.

Pothas Midilli'deki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Pothas, 'Mülteci krizinin başlaması ile bu alanda da çalışmaya başladık. Biz özellikle geçiş sırasında ailesini kaybeden, refakatçisi olmayan çocuklar ile ilgileniyoruz. Bu çocuklar Midilli'de özel bir kampta ve onlara ayrılmış binalarda tutuluyorlar. Haftada bir izin alarak onları dışarıya çıkarıyor, çevreyi gezdiriyor, sinemaya, lokantaya götürüyoruz. İhtiyaçları ile ilgileniyoruz' dedi.

Dernek üyeleri daha sonra Gerenköy'deki Suriyeli mültecileri de ziyaret edip sohbet etti, yardımda bulundu. -'Hayat Her Yerde Herkesin Hakkı Sempozyumu'nu birlikte düzenleyen Halkların Köprüsü Derneği, Midilli'den gelen Ege'de Birlikte Varolma ve İletişim Derneği (Syniparksi), Ege Barış ve İletişim Derneği üyeleri, sempozyum öncesi Foça 'daki mülteci yerleşimlerini ziyaret edip yardım dağıtımında bulundu.Syniparksi üyeleri, yanlarında getirdikleri yardım paketlerinin Türk gümrüğünden geçirilmesine, tek yardım kuruluşunun Kızılay olduğu gerekçesi ile izin verilmediğini belirterek çantalarına koyabildikleri malzemeleri getirebildiklerini söylediler.Üç derneğin üyeleri, ilk olarak Kozbeyli Mahallesi'ndeki Suriyeli mültecilerin yaşadığı bölgeye gitti. Buradaki tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağlamaya çalışan 10 aileye mensup toplam 70 kişiye kışlık ayakkabı, palto, kazak, pantolon, atkı, bere ve çocuk bezi yardımı yapıldı. Mültecilerin yaşam şartları ve yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi alındı. 45 yaşındaki Mustafa Muhammed, yaşamlarını sürdürebilmek için tarım işçisi olarak çalıştıklarını belirterek, "Bazen 10 günde bir iş bulduğumuz oluyor. Yevmiye varsa ekmek de var. Yevmiye yoksa ekmek de yok demek. Tek isteğimiz iş" dedi. Muhammed, gösterdikleri dayanışma nedeniyle de dernek üyelerine teşekkür etti.Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi, mültecilerin yaşadığı sorunları yerinde görmek üzere Foça'ya geldiklerini belirtip, "Biz buraya defalarca geldik. Burada üç ev içerisinde 10 aile yaşıyor. Bu 10 aileden 9'u Halep'ten, biri Kobani'den gelmiş. Bu ailelere mensup 70 kişiden 20'si çocuk, 5'i bebek. Yetişkinlerin çoğu tarlada çalışıyorlar. Bu insanlara olan dayanışma duygumuzu iletmek, onlara daha iyi yaşam şartları sunacak çalışmalar yapmak için buradayız" dedi.Yunanistan'ın Ege'de Birlikte Varolma ve İletişim Derneği (Syniparksi) Başkanı Stratis Pothas da temennilerinin Suriye'deki savaşın bitmesi ve kalıcı barışın sağlanması olduğuna dikkati çekip, "Barış olmalı ki buradaki insanlar kendi ülkelerinde sağlıklı ve huzur içinde yaşayabilsinler. Bu kötü şartların oluşmasıyla bizim gibi derneklerin amacı da insanlığa hizmet etmek. Bugün de bunun için burada bulunuyoruz. Yanımızda izin verildiği kadar kadar yardım getirebildik. Ama yine de bir çikolata bir çocuğun yüzünde tebessüme neden oluyor. Daha önemlisi ise buradan uzakta bulunan insanların onlar için kaygılandığını bilmeleri" dedi. Pothas, geçen kış Türkiye'deki derneklerin Midilli'deki mültecilere ciddi yardımlarda bulunduğunu da sözlerine ekleyerek, bir nevi teşekkür ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.Pothas Midilli'deki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Pothas, 'Mülteci krizinin başlaması ile bu alanda da çalışmaya başladık. Biz özellikle geçiş sırasında ailesini kaybeden, refakatçisi olmayan çocuklar ile ilgileniyoruz. Bu çocuklar Midilli'de özel bir kampta ve onlara ayrılmış binalarda tutuluyorlar. Haftada bir izin alarak onları dışarıya çıkarıyor, çevreyi gezdiriyor, sinemaya, lokantaya götürüyoruz. İhtiyaçları ile ilgileniyoruz' dedi.Dernek üyeleri daha sonra Gerenköy'deki Suriyeli mültecileri de ziyaret edip sohbet etti, yardımda bulundu.