Mustafa Kayalar: Tüm Mendereslilerin başkanı olacağım

CHP Menderes Belediye Başkan Adayı Mustafa Kayalar, Gençlik ve Kadın Kolları ile köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Yasin Çetin - Ataköy, Çamönü, Ahmetbeyli, Çile,Çakaltepe, Gölova ve Palamutarası muhtarlarından, köylerin sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kayalar, "Menderes'teki senden benden ayrıştırmasına son vereceğiz. Hangi partiden olursa olsun, tüm Mendereslilerin belediye başkanı olacağım" sözünü verdi.

Muhtarlar Masası kurulacak

Başkan seçildiği takdirde belediye bünyesinde Muhtarlar Masası kuracağını, muhtarların getireceği sorunların, buradan daha hızlı bir şekilde çözüleceğini anlatan Mustafa Kayalar, belediyeyi borç batağından kurtaracaklarını ifade etti. Kayalar, şunları söyledi: "Gerekirse, 5 yıl konser düzenlemeyiz. Fakat köylerimizin ihtiyacı yatırımları yapacağız. Bazı köylere fazla hizmet giderken, bazılarına üvey evlat muamelesi yapıldığını görüyoruz. Bazı köyler, bir çöp konteynerinden başka bir şey almamış. Başkan olursam, tüm köylere, hak ettikleri hizmetlerin hepsini götüreceğim. Oralarda yaşayan vatandaşlarımızla sık sık bir araya geleceğim, sorunları yerinde tespit edeceğim."