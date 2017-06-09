Mutfakta Başkan var

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 'Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Aşçı önlüğünü takan Piriştina, mutfağa girdi ve maharetlerini gösterdi. Başkan Piriştina, yemek yaptı, pasta süsledi

Kadınlara yönelik iş garantili meslek edindirme kurslarının yanında takı tasarım, pastacılık, pilates gibi eğitimler sunan Merkez, bünyesindeki muhteşem Pırlanta Merkezi ile bölge halkının adeta ikinci evi oldu. Açılışından bu yana geçen 3 ay gibi kısa sürede 425 kursiyerin eğitimine katkı koyan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, önlük giyip kadınlarla birlikte yemek yaptı, pasta süsledi.



Bucalıların ihtiyaçları doğrultusunda, bir çok proje gerçekleştiren Buca Belediyesi, geçtiğimiz Mart ayında kapılarını açtığı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ile Yenigün Mahallesi sakinlerinin hayatına sihirli bir dokunuş gerçekleştirdi. İş garantili biçki dikiş, pilates, aşçılık, takı tasarım, pastacılık gibi birçok dalda kadınlara eğitim verip, meslek sahibi yapan Merkez, açılışından bu yana geçen 3 ay gibi kısa sürede 425 kursiyere ulaştı.



Meslek sahibi oluyorlar

850 metrekarelik bir alanda 3 katlı olarak inşa edilen, bünyesinde spor salonundan açık hava sinemasına, meslek edindirme kurslarından kafeteryasına kadar her türlü donanımı bulunan Merkezi ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, hizmetlerden faydalanan kadınlarla görüşüp çalışmaları hakkında bilgi aldı. 20 dikiş makinasının yer aldığı derslikte İŞKUR işbirliği ile açılan günlük yevmiyeli, iş garantili Makinalı Dikiş Nakış kursunu gezen Başkan Piriştina, kadınların meslek sahibi olup, yepyeni başlangıçlara imza atmasından mutluluk duyduğunu söyledi.Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan aşçılık ve pastacılık kursu eğitimlerini de ziyaret eden Başkan Piriştina, mutfak önlüğü giyip et kavurdu. Kursiyerlerin hazırladığı pastanın süslemesini de kendi elleriyle yapan Piriştina, üretilen yemek ve pastaların düzenlenecek kermeslerle satışa sunularak, kadınların aile bütçelerine katkı sağlayabileceğinin de altını çizdi.