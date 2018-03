Narlıdere'de başkandan kadın çalışanlara tam gün izin

İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyede çalışan kadınlara tam gün izin verdi

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, etkinliklere, toplantılara katılarak bugünü anlamına uygun bir şekilde yaşamaları için belediye çalışanı kadınlara tam gün izin verdi. Batur, "Kadınlarımıza her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Özellikle kadınlara yönelik yaşanan şiddet olaylarının maalesef çoğaldığı bir dönemde yöneticilerin olayları önleme konusunda bir an önce kesin çözümler üreterek hayata geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumun her kesiminin kadınlara sahip çıkarak etrafında yaşanan olaylara karşı duyarsız kalmamalarını rica ediyoruz. Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için kadınlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve yapılan her çalışmayı desteklediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.