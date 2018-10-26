Narlıdere metrosu için kazı çalışmaları başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayında temelini attığı Narlıdere Metrosu'nun imalat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 7.2 kilometrelik hatta yer alan DEÜ Hastanesi İstasyonu için de inşaat çalışmaları Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Bu nedenle Mithatpaşa Caddesi üzerinden İnciraltı'na bağlanan kavşaktaki trafik düzeninde değişiklik yapılacak. Geçici olarak Sakarya Caddesi ile Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi birleşimine taşınacak Atatürk heykeli de, çalışmaların bitiminden sonra yeniden eski yerine yerleştirilecek

14 yıldır kesintisiz sürdürdüğü yatırımlarla kentin raylı sistem ağını 11 kilometreden 180 kilometreye çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayında temeli atılan ve ihale bedeli 1 milyar 27 milyon TL olan F. Altay- Narlıdere hattının yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 7.2 kilometrelik hattaki imalatlar kapsamında sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu'na geldi. Mithatpaşa Caddesi ile İnciraltı Caddesi kesişiminde yapılacak çalışmalar süresince mevcut döner kavşak şantiye sahasında kalacağından, taşıt sürücüleri Narlıdere ve Konak istikametlerinde açılacak geçici kavşaklardan dönüş yapabilecek.

Atatürk heykeline geçici yer değişikliği

Çalışma alanı içinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Heykeli ise uzman ekiplerce yerinden kaldırılarak Sakarya Caddesi ile Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi birleşimindeki "geçici yerine" nakledilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, heykelin eski yerine yeniden monte edileceği açıklandı. Geçici olarak güvenlik panoları ile kapatılan çalışma alanları, inşaat çalışmaları bitiminde tekrar eski haline getirilecek.