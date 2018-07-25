Narlıdere Metrosu için 'yeraltı canavarı'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temelini attığı Narlıdere Metrosu'nda 7.2 kilometre uzunluğundaki hat, kısaca "TBM" adı verilen 2 tünel açma makinesiyle günde 20 metre kazılarak aşılacak. Montajı 40 gün süren 100 metre uzunluğundaki dev araçlar ve uygulanacak derin tünel tekniği sayesinde, şehir trafiği ve günlük yaşam, metro inşaatından minimum seviyede etkilenecek

İzmir'in 180 km'ye ulaşan raylı sistem ağı büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 yıldır kesintisiz sürdürdüğü raylı sistem yatırımlarına yeni bir halka daha ekliyor. Haziran ayında temeli atılan ve ihale bedeli 1 milyar 27 milyon TL olan F. Altay- Narlıdere hattının yapım çalışmaları sürüyor. 7.2 kilometrelik hat, 2 adet TBM (tünel açma makinesi) kullanılarak “derin tünelle” geçilecek. TBM'ler sayesinde, tünel inşaatı sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma inecek. Sektörde "yeraltı canavarı" olarak da t anımlanan makinelerle, Narlıdere Tüneli'nde günde 20 metrelik kazı çalışması yapılacak. 42 ay olarak planlanan yapım sürecinin sonunda Narlıdere metro hattı, Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşacak.

Montajı 40 gün sürüyor

İstenilmeyen yeraltı hareketlerini önleme kabiliyeti, daha sessiz, titreşimsiz ve hızlı çalışması nedeniyle Narlıdere Metrosu’nun tercihi olan TBM ( Tunel Boring Machine), diğer bir adıyla “yeraltı canavarı” 85 metre boyunda bir araç. Devasa tünellerin açılımında kullanılan TBM, bir yandan kazıp bir yandan da kazdığı taş ve toprakları taşıma bandıyla ayrıştırarak dışarı çıkarırken, aynı zamanda tünelin beton plaklarını da yerleştiriyor.

Montajının 15 kişilik bir ekiple 40 günde tamamlandığı yaklaşık 600 ton ağırlığındaki her bir TBM, tünelde günde 10 metre ilerliyor. 100 metre uzunluğunda 6.6 metre çapındaki araç, tam yüzey kazıcı olarak çalışır daima ileriye doğru hareket ediyor. Önünde bulunan disk kesiciler ile kazma işlemini yaparken, lazer sistemi ile daha önce kazması gereken doğrultudan çıkmadan işlemine devam ediyor. Bu sırada makinenin gövde bölümünde bulunan hidrolik sistem ile ring olarak bilinen sistem ile kazıyı destekliyor ve geçici bir tünel oluşturuyor. Kesme işlemi 360 derece devam ederken kesilen materyal bir hazneye dolduruyor ve taşıyıcı bant ile gövdeden dışarıya doğru taşınıyor. Daha sonra kaya vidası, püskürtme beton gibi teknikler kullanılarak tünelin stabilizasyonu sağlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Narlıdere Metro inşaatında kullanılacak 2 TBM'den bir tanesi sahaya getirilerek montaj hazırlığı başlatıldı. Diğer makinenin ise bir süre sonra kente getirileceği bildirildi.

Raylı sistemde ilk hedef 250 km

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırımlar sonucu İZBAN 136 kilometreye, İzmir Metrosu ise 20 kilometreye ulaştı. Hizmete alınan toplam 23 km uzunluğundaki Karşıyaka ve Konak tramvaylarıyla birlikte İzmir’deki raylı sistem uzunluğu 179 kilometreyi buldu.

2004 yılında 11 km raylı sistemle yola çıktıklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İzmir Metro ve İZBAN’ın yeni uzatma projeleri ve tramvay yatırımları ile İzmir’deki raylı sistem hattımız, 2020 yılına kadar 120 istasyonda 250 kilometrede sefer yapacak hale gelecek. Böylece kentimizde raylı sistemler 23 kat büyümüş olacak" diye konuştu.

İZBAN'ın Bergama hattı, metroda Buca ve Narlıdere bağlantılarının da devreye alınmasıyla İzmir'de toplam raylı sistem ağı 250 kilometreye ulaşacak. İzmir bu yeni yatırımlarla, ülkemizin "en yaygın kent içi raylı sistemine sahip şehri" unvanını korumaya devam edecek.