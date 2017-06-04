Narlıdere metrosu kredi onayı bekliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Metrosu'nun yapım ihalesine çıkmak için İller Bankası'nın İslam Kalkınma Bankası'nın proje için vermeye hazır olduğu krediyi onaylamasını bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İslam Kalkınma Bankası 110 milyon Euro vermeye hazır. İller Bankası talep ederse 90 milyon Euro daha verecek. Siyasi irade için de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştüm. İhaleye çıkacağız, onayı bekliyoruz. İller Bankası neyi bekliyor bilmiyorum" dedi

İzmir metrosunun mevcut 19 kilometre uzunluğundaki hattı 7.2 kilometrelik F. Altay- Narlıdere İstiham Okulu hattıyla 26 kilometreye çıkacak. Projesini Haziran 2016'da tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden de onay aldı. Yüksek Planlama Kurulu'nun 2017 yılı yatırım programına almasıyla da projenin önü açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Fahrettin Altay-Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'nde 2017 yılından itibaren yıllara sari kullanılmak üzere, finansman kuruluşlarından 841 milyon 873 bin TL veya eşdeğeri yabancı döviz cinsinden nakdi krediye sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yetki vermesinin ardından kredi arayışına giren belediye yönetimi kısa sürede sonuç aldı.





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İller Bankası'nın İslam Kalkınma Bankası ile yerel yönetimlerin kent içi ulaşım projelerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında iyi koşullara sahip 150 milyon Euro'luk kredi anlaşması yaptığını, bu kredinin belli kısmını Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kullanacağını söyledi. Geri kalan 110 milyon Euro'luk kısmının kullanımı için İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle görüştüklerini, krediyi İzmir'in projesine vermeye hazır oldukları yanıtı altıkların belirten Kocaoğlu, "İller Bankası'na bu krediyi kullanmak için başvuruda bulunduk. Ancak, 110 milyon Euro bu projeye yetmeyeceği için İslam Kakınma Bankası yetkilileri İller Bankası'nın kendilerine başvurması durumunda aynı koşullarda 90 miyon Euro daha krediyi verebileceklerini söylediler. Bu talebimizi de İller Bankası'na ilettik. Bekliyoruz" dedi.





Başkan Kocaoğlu, İller Bankası'nın onay için siyasi irade isteyebileceği düşüncesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yle de görüştüğünü açıkaldı. Kocaoğlu, "Belediye olarak bizim paramız zaten İller Bankası'ndan geldiği için kefalet istenmiyor. Banka'nın da böyle bir talebi yok zaten. Bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi gerekir. İller Bankası neyi bekliyor bilmiyorum. Ankara'ya gidince soracağım. Bu Türkiye'nin de İzmir'in de lehine bir iş. Raylı sistemleri kendi gücümüzle borçlanarak yapıyoruz. Burada hazır bulunmuş bir kaynak var. O kaynağı da biz kullanmak istiyoruz. Faizi çok cazip. İller Bankası da komisyon alıyor. Hiçbir kayıp yok. Aynı kaynağı Buca metrosu için de talep ederiz. Yani İller Bankası yada siyaset bunu çalışıp, iki projemiz için de bu kaynağı alabiliriz. İki metro projesi de 4-5 yıl sürecek. Biz senede 300-350 milyon TL kredi ödüyoruz. Bir taraftan borç ödeyecek, bir taraftan yatırım yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası'na 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 110 milyon Euro'sunu onaylayın. 90 milyon Eurosu için de Banka'dan talepte bulunun' diyecek. Çünkü ihaleye çıkmak için bekliyoruz" dedi.







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