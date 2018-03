Narlıdere Metrosu'nun 2. aşama ihale tarihi değişti

Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yapımı için 30 Mart'ta gerçekleştirileceği açıklanan 2. aşama ihale tarihi, firmalardan gelen talep üzerine 13 Nisan olarak revize edildi. 2. aşama ihalede, 9'u yabancı toplam 25 firmanın yer aldığı 14 şirket ya da konsorsiyum mali tekliflerini sunacak

7.2 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşacak Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yapım ihalesinin ikinci aşaması için belirlenen 30 Mart tarihi, firmalardan gelen talep üzerine 13 Nisan'a ertelendi. İlk aşaması 9 Ocak 2018 günü yapılan ihalenin ikinci aşamasında 9'u yabancı toplam 25 firmanın yer aldığı 14 şirket ya da konsorsiyum mali tekliflerini sunac.





Mali teklif sunması için davet edilen şirket ya da konsorsiyumlar şunlar:





1. INTEGRA CONSTRUCTION KZ LLP – LİMAK İNŞAAT SANAYİ ve TİC. A.Ş. – TAŞYAPI İNŞ. TAAH. SAN. Ve TİC. A.Ş. ADİ ORTAKLIĞI



2. SALINI IMPREGILO S.P.A & KOLİN İNŞAAT TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI



3. ALSİM ALARKO SAN. ve TİC. A.Ş.



4. MAKYOL İNŞAAT SAN. TURİZM VE TİC. A.Ş. - NUROL İNŞ. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI



5. STROYTRANSGAZ JOINT STOCK COMPANY – ÖZKA İNŞAAT A.Ş. – YÜKSEL İNŞAAT A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI



6. CHINA STATE CONSTRUCTİON ENGINEERING CORP. LTD. – ESTA CONSTRUCTION LTD. İŞ ORTAKLIĞI



7. DOĞUŞ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş.



8. YAPI MERKEZİ İNŞAAT ve SANAYİ A.Ş.



9. CHINA MACHINERY ENGINEERING – DERE KONSTRÜKSİYON DEMİR İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI



10. CHINA COMMUNICATION CONSTRUCTION COMPANY LIMITED – ÖZGÜN İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTI. İŞ ORTAKLIĞI



11. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.



12. IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYI VE TIC. A.Ş. – ASTALDI SPA İŞ ORTAKLIĞI



13. CENGİZ İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.



14.NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD. - ÖZTAŞ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. İŞ BİRLİĞİ