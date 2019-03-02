Narlıdere’de son meclis toplantısı

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, 31 mart yerel seçimleri öncesinde son meclis toplantısını, Narlıdere Belediye Meclis salonunda gerçekleştirdi. Meclis toplantısı sırasında bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Batur, "Narlıdere’nin bugünkü modern ve tercih edilen bir ilçe olmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Narlıdere Atatürk Kültür merkezi Meclis salonunda gerçekleştirilen son meclis toplantısında duygusal anlar yaşandı. Narlıdere’ye hizmet veren meclis üyelerinin katıldığı son meclis te bir Başkan Batur "Arkadaşlığımız baki, yine görüşeceğiz" dedi.

Batur “ 2014 - 2019 dönemi meclis üyelerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimi bu son meclisimizde tüm meclis üyelerimize Narlıderemize verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. AK Parti grubundaki arkadaşlarımızda, son derece uyumlu ve kendilerine yakışan bir şekilde partilerini temsil ettiler. Bize bakış açıları ve çalışmaları yaptıkları katkılardan dolayı Ak parti gurubundaki meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Narlıdere eğer bugün örnek gösteriliyorsa, en çok tercih edilen ilçe olmuşsa, bu neticede hepimizin emeği var. Tüm bu güzel çalışmaların hayat bulmasında uyum içinde vatandaşlarımızın taleplerini, isteklerini hayata geçirmek için mücadele eden meclis üyelerimiz ve bürokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz CHP genel başkanımız bundan sonraki süreçte Konak belediye başkanı olarak bize görev verdi. Çalışmalarımızı, Narlıdere’de gerçekleştirdiğimiz ve örnek olan çalışmaları Konak’taki vatandaşlarımız için hayata geçireceğiz. Bu son meclis. Artık sizinle bu şekilde bir arada olamayacağız ama bizim evimiz burada, arkadaşlarımız burada. Yine görüşeceğiz. Ben bu hazırladığımız plaketleri Narlıdere halkı adına meclis üyelerimize takdim ediyorum. Yapılan tüm hizmetlerde emeğin çok büyük” dedi.

Başkan Batur konuşmaların ardından Narlıdere Belediyesi meclis üyelerine plaket verdi. Narlıdere Belediyesi meclis üyesi ve Narlıdere sivil toplum örgütü temsilcisi kadınlar ve başkan batura kadına verdiği destek için çiçek sundular.