Nazım Hikmet şiirleriyle anıldı

DÜNYACA ünlü şair Nazim Hikmet Ran, ölümünün 54. yıldönümünde Buca'da anıldı. Buca'da adına yaptırılan Nazım Hikmet Parkı'ndaki heykeli önünde toplanan Bucalılar büyük ustanın şiirlerini okuyup anıtına kırmızı karanfil bıraktı

Törene Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, CHP İlçe örgütü temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce Bucalı katıldı.Parkta toplanıp, usta şair ve yazarın eserlerini dillendiren Bucalı sanatseverler, yıllar geçse de gerçek değerlerin ve sanatçıların unutulmayacağını ortaya koydu. Nazım Hikmet'in mücadeleyle geçen hayatı ve eşsiz edebi kişiliğinin anlatıldığı törende konuşan Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, "61 yıllık hayatının 15- 16 yıl hapiste geçirmiş, 26 yıl boyunca yazmış olduğu eserleri bu ülkede yasaklanmış, halkı için mücadele eden Nazım Hikmet'i anmak kadar anlamakta gerekiyor. Nazım'ı 26 yıl yasaklayan zihniyet şimdilerde şiirlerini okumaya başladı. Bu tarihsel anlamda gerçekten görülmesi gereken bir gerçektir. Nazım Hikmet'in vasiyetinde istediği onu Anadolu'da bir Köy Mezarlığı'na gömemesek de onu yüreklerimize gömdük" dedi. Bucalı şair Vedat Araz ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin Nazım Hikmet şiirleri okumasının ardından anıtına kırmızı karanfil bırakılması ile sona erdi.

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