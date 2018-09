"Ne mutlu Türk'üm diyene" yasak olmasın

2013 yılında Andımız'ın ilkokullarda okutulmaması Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Bu tarihten günümüze kadar olan süreçte öğrenciler her sabah okula girmeden önce andımızı okumadılar. 5 yıldır Andımızın okutulmamasına karşı çıkan birçok dernek ve vatandaş eylemler ve basın açıklamalarıyla andımızın okutulmasını talep ediyorlar

Burcu Özkan- Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) 2013 yılından bu yana Andımız'ın ilkokullarda okutulmamasına tepkilerini göstermek için basın açıklası yaptı. Açıklamanın ardından genç liseli bir öğrenci andımızı okumada öncülük etti . Açıklamanın sonlarına doğru Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenildi ve "Andımızı İstiyoruz" masalarında imza toplandı. Bu imzaların Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderileceği söylendi.

Basın açıklamasını Cumhuriyet Kadınları Derneği Buca İlçe Yöneticisi Fatma Ataca gerçekleştirdi. Açıklamada şu sözler yer alıyor;

Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak; ilkokullarda her gün, ilk derse girerken, çocuklarımızın hep birlikte okuduğu "Andımızın" ana sınıfından başlayarak en az 9.sınıfa kadar çocuklarımıza okutulmasını Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk'tan talep ediyoruz. Kurucumuz, kurtarıcımız, büyük liderimiz Atatürk döneminde, Milli Eğitim Bakanı Sn. Reşit Galip tarafından yazılarak çocuklarımıza 1933 yılından beri okutulan andımız, ne yazık ki 80 yıl sonra, 2013 yılında kaldırıldı Bu durum çocuklarımızın doğru eğitimini, milli ve manevi değerlerimizi kazanmalarını engelleyen büyük bir hata olmuştur. "Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir...Varlığım, Türk Varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene !" ifadelerinin, öğretisinin nesi yanlıştır? Kimleri rahatsız etmiştir ki kaldırıldı? Andımızın kaldırılması ülkemizin düşmanlarını, bizi bölüp parçalamak isteyen emperyalistleri sevindirmiş, Aziz Milletimizi ise derinden üzmüştür. Binlerce yıldır her karışını şehit kanlarıyla sulayarak ve hala, her gün şehit vermeye devam ederek Vatan eylediğimiz bu aziz toprakları savunmak, büyüğüyle küçüğüyle tüm Milletimizi çok sevmek, uğruna her türlü fedakârlığı yapmak ülküsü ve Türk Milleti olmaktan gurur duymayı öğreten bu ant, bu eğitim her çocuğumuza çok gereklidir.

ANDIMIZDAKİ DEĞERLERİ BENİMSEMİŞ NESİLLER YETİŞTİRİLMELİ

Jeopolitik ve jeostratejik açıdan dünyanın en zor, en önemli ve en değerli coğrafyasında bulunan vatanımızı korumak için andımızdaki değerleri benimsemiş nesiller yetiştirmemiz zorunluluktur. Andımızdaki " Ne mutlu Türk'üm diyene " ifadesi ise; her türlü etnik, dini, mezhebi ayrımı reddeden, Milletimizi birleştirici, bütünleştirici ve en önemlisi Ulus Devlet olmamızı sağlayacak bir öğretidir.Unutulmamalıdır ki yaşadığımız bu zor coğrafyada var olabilmemizin ilk ve vazgeçilemez şartı Ulus Devlet olabilmektir. Güçlü bir Ulus Devlet için; güçlü, onurlu ve özverili bir millet inşa etmek şarttır. Dünyanın pek çok ülkesinde, 72 milletten oluşan ABD de bile eğitimde tüm çocuklara benzer öğretiler verilmekte, vatanseverliği özendiren antlar okutulmaktadır.

Pedagojik olarak andımızın gerekliliğini, bu formasyonu almış, öğretmen Milli Eğitim Bakanımızın iyi ve doğru değerlendirerek okullarımızda Andımızın tüm çocuklarımıza okutulmasının sağlamasını istiyoruz.

İMZA MASALARI AÇILACAK

Cumhuriyet Kadınları Derneği; Türkiye genelindeki tüm şubeleriyle 10 Eylül 2018 tarihinde basın açıklamalarını yaparak imza masaları açacak ve topladığı imzaları MEB'e yollayarak Milletimizin bu konudaki talebini ortaya koyacaktır. Ayrıca Andımız okullarımızda okutuluncaya kadar veliler ve tüm yurtseverlerle birlikte okul kapılarında andımızı okuma eylemleri yapacağız. Tüm Türkiye'yi " Varlığım Türk Varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene " nidalarıyla çınlatacağız. Evlerimizde her gün çocuklarımızla birlikte andımızı okuyacağız ve bu değerleri onlara kazandıracağız. Ancak , mutlaka okullarımızda da topluca okunarak dostun, düşmanın, tüm dünyanın duymasını istiyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği bu talebi gerçekleşinceye kadar sürekli eylemlilik içinde olacaktır . Aziz Türk Milleti; andımızı okutanları da yasaklayanları da asla unutmayacaktır. Partiler seçim kazanabilir, iktidar olabilir ama önemli olan tarihe nasıl geçecekleridir...



Her ile Atatürkçülüğü anlattılar

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin Andımızın tekrar okutulması üzerine başlattığı imza kampanyasına destek veren Türkiye Liseliler Birliği (TALEBE) üyeleri de eylem hareketine katıldı. Türkiye Liseliler Birliği İzmir İl Başkanı Ali Özgür konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Yurt genelinde basın açıklamasını başlatan ilk dernek CKD oldu. Bizler TALEBE olarak genel merkezin kararıyla bu eyleme katılmış olduk. Şuan için bildiğim kadarıyla sadece TALEBE ve CKD bu hareketi gerçekleştiriyoruz. Elbette sosyal medyadan bizlere destek veren siyasi parti ya da vatandaşlar oluyor."

"Geçen yıl müfredatta Atatürk konularının kaldırılmasının ardından Ankara'da bir basın açıklaması yaptık" diyen Özgür, "TALEBE olarak, "Türkiye, Atatürk 'e sarılarak büyüyüp çoğalacaktır" görüşünü savunduk ve Sömestr tatilinde Türkiye genelindeki her ilde Atatürkçülük okulları düzenledik. Atatürkçülüğün ne olduğunu tüm öğrencilere göstermeye çalıştık. Atatürk'ün bizim yaşlarımızdayken el yazısıyla kendi dergisini oluşturarak birlik olmayı nasıl başardığını anlattık. Çok çabaladık ve çabalıyoruz hala. Müfredata Atatürk konusunun tekrar konulması için Danıştaya talepte bulunduk geçen yıl. Nitekim talebimiz boşta kalmadı. Artık Atatürk konuları tekrar müfredatta" dedi.