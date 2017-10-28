Neşet Ertaş'ın adı bu parkta yaşayacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Adatepe'deki kaçak moloz döküm alanı üzerine kurduğu parkta, Türkiye’nin en önemli halk ozanlarından Neşet Ertaş'ın adını yaşatacak

Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşamış ve İzmir’e aşık olan ozanın adını, kurduğu dev park ile yaşatacak. Buca Adatepe Mahallesi’nde 18 bin 860 metrekarelik dev alanda yapımına devam edilen park, 2012 yılında İzmir'de yaşamını yitiren ünlü sanatçı Neşet Ertaş’ın adıyla hayat bulacak. Yapımının yüzde 90’ının tamamlandığı proje, kentin en nitelikli parklarından biri olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi böylece, bir dönem kaçak moloz döküm alanı olarak kullanılan bu alanı adeta cennetten bir köşe haline getirecek.



7’den 70’e her yaş grubuna uygun aktivite alanlarının yer alacağı “Neşet Ertaş Parkı”nın duvarında, usta ozanın ‘İzmir şiiri’ ile sazı da olacak. Yenilikçi, modern ve güçlü tasarımı ile de öne çıkacak Neşet Ertaş Parkı, tertemiz görünümü ve canlı bitki örtüsüyle bölge halkına nefes aldıracak. Parkın yapımı bu yıl sonuna kadar tamamlanacak.





Moloz alanı mis gibi kokacak



13 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek ‘Neşet Ertaş Parkı’nda 11 adet seyir terası ile basketbol sahası, kondisyon seti ve 2 adet yeni nesil çocuk oyun alanı kurulacak. 270 metrekare büyüklüğündeki su kanalı ile 55 metrekarelik su oyunu havuzu, alana ayrı bir renk katacak. Parkta 5 bin 811 metrekare çim alan düzenlenecek ve 380 adet çınar, gülibrişim, Himalaya Sediri, çitlenbik, mavi selvi, iğde, dışbudak, jakaranda, lale ağacı, kavak, badem, süs ve can eriği ağacı dikilecek. Neşet Ertaş Parkı, ayrıca çiçekli çalı grubundan beyaz abelya, dağ muşmulası, sarı papatya, defne, altuni taflan, gravilya, yayılıcı ardıç, lavanta, biberiye, adaçayı, kekik ve zeytin çalısı ile renklenecek.





Güzel İzmir sana geldim



Neşet Ertaş Parkı'nın duvarına, kendisinin kaleme aldığı şu dizeler işlenecek:



Gezdim tüm dünyayı gördüm / Güzel İzmir sana geldim / Benim şirin güzel yurdum /



Güzel İzmir sana geldim



Güzelsin asil duruşlu / Medenisin hoşgörüşlü / Olduğun gibi içli dışlı / Güzel İzmir sana geldim

Gönüllere ışık saçan / Unutamaz görüp geçen / Gariplere kucak açan / Güzel İzmir sana geldim

Kimdir necidir sormayan / Kimseyi hakir görmeyen İnsanlıktan ödün vermeyen / Güzel İzmir sana geldim

Nice yıllar çok uzağım / Seni seviyor yüreğim / Güzel yurdum son durağım / Güzel İzmir sana geldim





Neşet Ertaş kimdir?



Kırşehir'de 1938 yılında doğan Neşet Ertaş, ilk plak çalışmasını İstanbul 'a geldikten sonra 1957'de gerçekleştirdi ve bir anda şöhret oldu. Tüm Anadolu'da dinlenen bir halk ozanı olarak geniş kitlelere ulaştı. 1978'de ellerinde oluşan bir rahatsızlık sonucu, enstrüman çalamaz hale gelen Neşet Ertaş, müzisyenlik dışında başka bir meslek sahibi olmadığı için işsiz kaldı ve tedavi için ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı. Orada tedavi olduktan sonra Türklerin uğrak yeri haline gelen mekanlarda çalarak yeniden müziğe dönen Ertaş, yıllar sonra Türkiye'ye dönüş yaptı. Kendisine teklif edilen Devlet Sanatçılığı'nı, 'halkın sanatçısı' olmayı daha çok önemsediği için reddetti. Abdallık kültürünün son büyük efsanesi olarak bilinen Neşet Ertaş, UNESCO tarafından "Ulusal yaşayan insan hazinesi" olarak kabul edildi.



Ertaş, yurtdışında geçirdiği 27 yıl sonrasında, "Avrupa'nın hiçbir şeyini sevmedim, cennetime geldim" diyerek yerleştiği İzmir'de, Karabağlar'ın Eski Çamlık mahallesindeki iki katlı bir evi tercih etti ve 18 yılını bu evde geçirdi. Büyük usta, 2012 yılında İzmir'de, tedavi görmekte olduğu hastanede prostat kanseri sebebiyle hayata gözlerini yumdu.