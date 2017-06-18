Nezarethanede intihar etti

İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde, bir markette alışveriş yapan kadına bıçak çektiği sırada gözaltına alınan 22 yaşındaki Eren Uzun, nezarethanede gömleğiyle kendini asarak yaşamına son verdi. Uzun'un daha önce de intihar girişiminde bulunduğu belirtildi

Nezarethanede intihar etti
Gasp suçundan kaydı bulunduğu belirtilen Eren Uzun, dün bir marketten alışveriş yapan kadına bıçak çekti. Market çalışanı tarafından eksiz hale getirilen Uzun, ihbar üzerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Uzun, nezarethanede tek başına kaldığı sırada gömleğiyle, nezaret demirlerine kendini asarak yaşamına son verdi.

Askerler tarafından demirlerden indirilen Uzun'un cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaydan sonra incelenen nezarethanedeki kamera kayıtlarında, Uzun'un intihar ettiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.