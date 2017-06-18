Nezarethanede intihar etti

Gasp suçundan kaydı bulunduğu belirtilen Eren Uzun, dün bir marketten alışveriş yapan kadına bıçak çekti. Market çalışanı tarafından eksiz hale getirilen Uzun, ihbar üzerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Uzun, nezarethanede tek başına kaldığı sırada gömleğiyle, nezaret demirlerine kendini asarak yaşamına son verdi.Kaynak: DHA
Askerler tarafından demirlerden indirilen Uzun'un cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaydan sonra incelenen nezarethanedeki kamera kayıtlarında, Uzun'un intihar ettiği görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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