Nihat Zeybekci: Her şeyi konuşabilmeliyiz

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Başkanvekili Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Zeybekci, gazeteciler gününü kutladı

Gazetecilerle sohbet eden Zeybekci, "Haber alma hakkı, nefes alma hakkı gibi kutsal bir hak. İnsanlar aldıkları haberlere göre, oluşturdukları fikirlerle karar veriyor. Aldıkları haberlerin tarafsız ve doğru olması önemli. Haberdar olmayan insan bir çok şeyi eksik olan insandır. Her şeyin konuşabildiği ortamlar sağlıklı ortamlar" dedi.

Büyük destek verdim

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde gazetecilere büyük destek verdiğini belirten Zeybekci, "Denizli'de 200'e yakın gazeteciyi ev sahibi yaptık. Basına hep rahat haber yapma imkanı sağladık, destek olduk. Gazetecilere yer tahsis ettik, oraya taşınmalarını sağladık. Millet gazeteciye kamu görevi vermiş. Gazeteciler bu imkanlara sahip olabilmeli ki, hiçbirşey düşünmeden mesleklerini yapsınlar" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Gappi ve yönetim kurulu üyeleri de, Zeybekci'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti. n Yasin Çetin

Farkı azaltıyoruz

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İzmir'deki bazı mensupları ile il binasında bir araya geldi. Seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Zeybekci, İzmir'in hikayesinin peşinde olduklarını belirtti. Tramvay konusunda da açıklama yapan Zeybekci, tramvayı kaldırmayacaklarını belirterek, "Yapılmış yapılmıştır, eksikleri vardır" diye konuştu. Cumhur İttifak'ında yer alan MHP ile uyum içerisinde olduklarını söyleyen Zeybekci, "1,5 ay önce MHP'li kardeşlerimizin AK Parti'li adaya oy verme oranı ile şimdi arasında yüzde 13-14'lük fark var. Yüzde 70'ler seviyesinde 'oy veririm' demek, bizim için oldukça iyi bir noktaya geldiğimizin göstergesi" diye konuştu.

'İzmir'in hikayesinin peşindeyiz'

İzmir'de yürüteceği seçim kampanyasına dair de bilgi veren Nihat Zeybekci, yapacakları projelerle ilgili çalışmaların bittiğini, 13- 14 başlıkta toplandığını belirtti. Zeybekci, şunları söyledi: "İlçe belediye başkan adaylarımızla ayrıca çalışıyoruz. Büyükşehir sonrasında ilçelerimizin de projelerini paylaşacağız. Çevre duyarlılığı olan, her yerde bayrak, flama olmayan, gürültü kirliliği yapmayan bir seçim kampanyamız olmayacak. İzmir'de vatandaşlarımıza dokunan, yürüyen, mahallelerde sokaklarda olduğumuz bir kampanya olacak. Şu anda İzmir'i dinliyoruz. İzmir'in kanaat önderleriyle bir araya geliyoruz. İzmir'in bu konularda uzman kişileriyle konuşuyoruz. Onlardan yararlanıyoruz. Hayallerimizi, projelerimizi anlatmak istiyoruz. İzmir'in hikayesi peşindeyiz. Dünya değişiyor. Yol haritamızın, hedeflerimizin olması lazım. İzmir'i pazarlayacağız. Nereye? Dünyaya pazarlayacağız. Elinde bir ürün varsa bunu satamıyorsan, dünyada alıcın yoksa kime yarar ki? Dünyanın neleri aradığını, ne tür bir şehir istediğini gayet iyi biliyorum. İzmir'in hikayesini böyle yazmak, hedeflerini koymak zorundayız."

'Tramvayı kaldırmayız'

Nihat Zeybekci, kampanya sürecinde rakip siyasi parti adaylarından hiçbirinin ismini zikretmeyeceğini, hiçbir isimle de işinin olmadığını, bilindik siyasi çekişmelerin olmadığı bir seçim kampanyası yürüteceğini ifade etti. Gazetecilerin, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün tramvayın güzergahı ile ilgili daha önce söylediği sözleri hatırlatıp, "Seçilirseniz tramvayı kaldırmayı düşünüyor musunuz" sorusuna, Zeybekci, "Niye kaldıralım, yanlış anlaşılmıştır. Yapılmış yapılmıştır, eksikleri vardır. Aydın Bey'in öyle bir şey dediğini tahmin etmiyorum. Kendisi mühendis. Bazı yerlerde arızalar var, onu biliyorum. Vatandaşlar bize ulaşıyor. Duraklarla ilgili, Alsancak'la ilgili ilavelerimiz olacak" yanıtını verdi.



% 70 oy veririm diyen var

Cumhur İttifak'ında yer alan MHP ile yapılacak olan çalışmalara dair de bilgi veren Nihat Zeybekci, şunları söyledi: "Yüzde yüz 100 uyum olsa aynı parti olurduk. MHP İzmir İl Başkanımız ve teşkilatta AK Partide gördüğümüz sıcaklığın aynısı var. Cumhur İttifakının adayıyız, il binası ve ilçe binasında posterlerimiz var. Onlar seçim büroları kuracaklar, biz de orada yer alacağız. 1.5 ay önce MHP'li kardeşlerimizin AK Parti'li adaya oy oranı ile şimdi arasında 13-14'lük fark var. Yüzde 70'ler seviyesinde 'oy veririm' demek, bizim için oldukça iyi bir noktaya gelmişiz demektir."