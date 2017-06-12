Nikahta, doğumda, düğünde yeni moda; Zeytinyağı

Uzun ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmez ürünü zeytinyağı, son yıllarda nikah şekerlerine alternatif olarak düğünlerde davetlilere verilmeye başlandı

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Başkanı Cahit Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla zeytinyağı tüketiminin giderek arttığını söyledi.



Ev tüketiminin yanında hediyelik olarak da değerlendirilen zeytinyağında küçük ambalajlarda üretimin arttığını belirten Çetin, insanların özellikle zeytin ağacının "ölümsüzlük sembolü" olarak görülmesine atfen zeytinyağını hediye olarak sevdiklerine vermeyi tercih ettiğini dile getirerek, sağlıklı yaşam kültürünün gelişmesinin de bu talepte etkili olduğuna dikkati çekti



Düğün, doğum, mevlitte zeytinyağı