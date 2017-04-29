Nişana giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 9 yaralı

İzmir Bornova'da nişana giden aile kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.



Bornova'daki kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yakınlarının nişan törenine gitmek isteyen aile Manisa'dan İzmir'e doğru minibüsle yola çıktı. İddiaya göre minibüs bir süre sonra yanlış yola girdi.



Aracın yanlış yola girdiğini gören arka araçtaki tanıdıkları minibüstekileri aradı ve yanlış yola girdikleri konusunda uyardı. Bunun üzerine minibüsü kullanan 43 yaşındaki Ahmen Arman, yol ayrımında diğer yöne dönmek istedi. Ancak minibüs o sırada otogar yönüne doğru giden hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazayı görenler durumun hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüste bulunan Fadime Arman (37), Münire Arman, Burak Arman (10), Ayşe Durgut (34), Tuana Durgut (8), Ömer Asaf Durgut (3), Sıla Şengör (14), Ayla Şengör (38), Rifat Arda Şengör, Ahmen Arman (43) ve hafif ticari aracın sürücüsü 25 yaşındaki Kaan Erdoğan Karadağ'ı hastaneye kaldırdı.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan Münire Arman ve Rifat Arda Şengör kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor. Yaralılardan Tuana Durgut ve Ayla Şengör'ün ise durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.