Nöbette ölü bulunan asker İzmir'de defnedilecek

Afyonkarahisar'da vatani görevini yaparken nöbet yerinde ölü bulunan er M.Ç.'nin (20) İzmir'in Ödemiş ilçesinde oturan aileye acı haber verildi. 10 gün önce ayrı olan anne ve babasını ziyaret ettiği belirtilen M.Ç., Ödemiş'te toprağa verilecek

Nöbette ölü bulunan asker İzmir'de defnedilecek
20 Kasım 2018 Salı 09:06

Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi’nde vatani görevini yapan er M.Ç., nöbet sırasında silah sesi üzerine yanına giden askerler tarafından başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Acı haber M.Ç.'nin İzmir'in ödemiş ilçesine bağlı Günlüce köyünde oturan ve boşandıkları belirtilen anne Ganime Ç. ile baba Yaşar Ç.'ye gece geç saatlerde ulaştırıldı. 17 yaşında bir kız kardeşi bulunan M.Ç.'nin ölümü aileyi yasa boğdu. 

Yakınları M.Ç.'nin 10 gün önce köye gelerek anne ve babasını ayrı ayrı ziyaret ettiğini ve ardından uzmanlık sınavı için Ankara'ya gittikten sonra birliğine teslim olduğunu belirttiler. Askere gitmeden önce berber olarak çalıştığı öğrenilen M.Ç.'nin yakınları, gencin herhangi bir sorunu olmadığını söylediler. M.Ç.'nin cenazesinin yarın (Salı) Ödemiş Günlüce Mahallesi Kartal Sokak'ta annesinin evine helallik için getirildikten sonra öğle namazına müteakip köy kabristanlığına  defnedileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #nöbet #ölü #asker #izmir
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