'Noele karşı mücadele' bildirisi dağıttı

İzmir'in Buca ilçesinde cübbeli ve sarıklı bir kişi, yeni yıl kutlamalarına karşı bildiri dağıttı. Üzerinde 'Noel'e karşı meşru mücadele' yazılı bildiriyi, sokaktaki vatandaşlara veren kişi, zaman zaman tepki gördü

Buca ilçesi Şirinyer bölgesinde, sarıklı ve cübbeli bir kişi, yarın akşam yapılacak yeni yıl kutlamalarına ilişkin bildiri dağıttı. Çok sayıda bastırılan, üzerinde, 'Dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz, çünkü biz Müslümanız' yazılı bildiriyi sokaklarda gördüğü kişilere veren bu kişi, zaman zaman vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Dört sayfadan oluşan bildiride, "O Hristiyanlar bize uyuyorlar mı? Neden biz hep onlara uyuyoruz? Hiçbir Hristiyanı Kurban Bayramı'nda, kurban keserken gördün mü, Ramazan Bayramı'nı kutlarken gördün mü?" ifadeleri yer aldı. Bastırılan bildiride ayrıca, "Akıllı olan ömründen bir yıl eksilmesine sevinmez, eğlenmez, üzülüp ağlar" denildi.