Noterde sıkıntı yaşayan milli tenisçi Büşra Ün, şimdi de...

Geçtiğimiz günlerde noter de engelli yolu olmadığı için noter çalışanının aşağıya inmesi nedeniyle yol ücreti ödeyen milli tenis çi Büşra Ün, bu kez de trafikte sıkıntı yaşadı.



Noterde sıkıntı yaşamıştı

Geçtiğimiz günlerde noterde yaşadığı sıkıntı nedeniyle gündeme gelen milli tenisçi engelli Büşra Ün, bu kez de trafikte yaşadığı sıkıntı ile gündeme geldi.Yaşadığı sıkıntıyı Twitter hesabından paylaşan milli tenisçi, sokakta kaldığını söyledi. İzmir'deki sokaklarda engelliler için ayrılmış park yerinin olmadığını belirten Ün, gitmesi gereken yerden daha uzak bir yere aracını park etmek durumunda kaldığını söyledi. Geri döndüğünde ise arabasını bulamadığını belirten Ün, İzmir Bornova'da sokakta kaldığını belirterek, 'Sıkılanları bekleriz' dedi.Ün'ün bu paylaşımı sonrası destek mesajları yağdı. Milli tenisçi yoğun çağrı üzerine 3 saat sonra aracına kavuştu. Daha sonra aracının direksiyonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ün, ''Duyarsızca düzenlenen yollarınızda aklınızca kanunları uygulamak için engelli aracı çekerek neye sebep olduğunuzu bilseniz keşke'' yazdı.Büşra Ün geçtiğimiz günlerde de noterde yaşadığı sıkıntı ile gündeme gelmişti. Bir işlem için Buca'daki bir notere giden Ün, engelliler için uygun yol olmadığı için binada yukarı kata çıkamamıştı. Bunun üzerine noter görevlisi aşağıya inmiş ve bunun sonrasında da Ün'den 17,74 TL yol ücreti talep edilmişti. Ün tepkisini sosyal medyadan paylaşmış, noter de parasını iade ettikten sonra özür dilemişti.