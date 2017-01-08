O jandarma aracındaki asker konuştu

İzmir'de meydana gelen saldırı girişiminde ortaya çıkan videoda jandarmaya ait aracın kapısının açılıp kapanması dikkat çekmişti. O aracın içindeki jandarma konuştu

İzmir'de geçtiğimiz perşembe günü saldırganlar Bayraklı'daki adliyeye saldırmış, saldırı şehit polis Fethi Sekin'in dikkati ve müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlenmişti. Saldırı sonrası ortaya çıkan bir videoda, eli silahlı teröristin arkasına sığındığı bir jandarma aracının kapasının açılması ve sonrasında kapatılması dikkat çekmişti. O aracın içinde bir jandarma erinin olduğu ancak silahının olmadığı sonradan ortaya çıkmıştı.



O jandarma erinin ifadesi ortaya çıktı. 6 aylık asker olduğu öğrenilen 20 yaşındaki V.Ü. olayı şöyle anlattı: 'Ön koltukta oturuyorum. Birden patlama oldu. Siper almak için hemen kendimi arka koltuğa attım. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Tam aşağı inecekken çok yakınımda çatışma sesleri başladı. Aşağı inmedim, kapıyı kapattım. Terörist karşı tarafa doğru hem bağırıyor hem ateş ediyordu. Karşıdan da bu tarafa ateş geliyordu. Aracın içinde kendimi gizledim. Çatışma bitince de çıktım.' (Milliyet)