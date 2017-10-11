O küreyi yine çaldılar!

Geçtiğimiz günlerde Urla'da doğa filozofu Anaksagoras heykelinin elindeki küre çalınmıştı, yenilenen küre yine çalındı

İzmir'in Urla İlçesi'nde bulunan meydana geçtiğimiz temmuz ayında doğa filozofu Anaksagoras'ın heykeli konulmuştu. Heykelin elinde de bir küre vardı. Ancak o küre ikinci kez çalındı.



Temmuz ayı başında heykeli tamamlayan Tülay Çelikel Özler, 'gökbilimlerin atası' olduğu için Anaksagoras'ı elinde dünya tutar şekilde göstermişti. Özler, Anaksagoras'ın elindeki dünyanın çalındığını, heykelin yerinden oynatıldığını, ayaklarının altındaki dolguların parçalandığını belirterek, şöyle demişti:



"Heykeli polyesterden yaptım, maddi bir değeri yok. Bunu yapan ötekileştirmek isteyebilir, kıskançlık yapmış olabilir. Bir anlam veremedim. Dünyanın yenisini 10 günde ancak yapabilirim. Heykel ciddi zarar görmüş tamir de gerekiyor."





Anaksagoras heykeli yapılan onarım ardından yerleştirildiği yeni yerinde yine saldırıya uğradı. Bu defa heykele zarar vermeyen saldırganlar Anaksagoras’ın elinde bulunan küreyi çaldı. Saldırıyı yapanların tespit edilmesi için Urla Meydanı’ndaki Park Kahve güvenlik kameraları incelendi ancak kameralar kayıt cihazına bağlı olmadığı için sonuç alınamadı.