O öğretmenden açıklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir okulda, kızının derste kopya çektiğini öne süren arkadaşlarını okula gelip darp ettiği iddia edilen öğretmen veli, açıklama yaptı. Herhangi bir darp olayının yaşanmadığını söyleyen S.D. isimli veli, vicdanen rahat olduğunu adli ve idari soruşturma sonunda gerçeğin ortaya çıkacağını belirtti

Karşıyaka ilçesindeki bir ilkokulda İngilizce dersinde kopya çektiği iddiasıyla 4'üncü sınıf öğrencisini arkadaşları öğretmene şikayet etti. Öğrencinin öğretmen olan annesi S.D.'nin okula gelerek bazı çocukları darp ettiği öne sürüldü. Geçen cuma günü yaşanan olayın ardından S.D. açıklama yaptı. S.D., açıklamasında şunları söyledi:

"24 Mayıs'ta okula öğle yemeği tatilinde gittiğimde kızım ağlıyordu. 10 yaşındaki kızım Z.'ye ne olduğunu sorduğumda aynı sırada oturduğu arkadaşının kendisi yokken dolabından ve cam kenarından çalışma kağıtlarını alarak İngilizce öğretmenine birkaç arkadaşı ile beraber 'Zeynep kopya çekti' diyerek şikayet ettiğini öğrendim. Bu dört baskın karekterli çocuk 'Z.D., kopyacı' diyerek bir daha kızımla oyun oynamamaları, konuşmamaları konusunda diğre arkadaşlarını örgütlemişler. Kızımın dışlanarak oyunlara katılmaması sağlanmış. Ardından yine sabah saatlerinde 'İngilizce öğretmeni çağırıyor' diyerek öğretmene götürmüşler. Öğretmenin 'Arkadaşların söylüyor, sen kopya çekmişsin' demesi üzerine kızımın gururuna yediremeyip ağlaması sonrası 'Tamam sana inanıyorum' diyor. Sonra sınıftan çıktığında, arkadaşlarının büyük kısmının kapıda beklediğini görünce ağlayarak sınıfa girmiş. Sınıfta sınıf annesi dışında başka kimse üzülmemesi yönünde teskin etmemiştir. Sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmenimiz bu duruma kayıtsız kalmıştır."

'NEDEN İFTİRA ATTINIZ DEYİNCE AĞLADILAR'

Olayı, kızını görmek için gittiğinde öğrendiğini ifade eden S.D., daha sonra sınıfa çıktığını ve kopya kağıtlarını nerede olduğunu sorduğunu belirten S.D., "Sınıftaki 4 çocuk bir arkadaşlarının ismini söyledi. Bunun ardından öğretmenler odasına inerek her iki öğretmenimizle konuştum ve böyle bir şeye inanmadıklarını, sorun olmadığı ifade ettiler. Sınıfa tekrar çıktığımda çocuklar beni görür görmez tuvalete kaçtı. 'Gelin konuşalım' dediğimde ise çocuk suçluluk psikolojisi ile bahçeye kaçtı. Öğle tatili bitmek üzere olduğundan ben de aşağı inerek çocuklara 'Kızımı neden dışlıyorsunuz, neden iftira attınız' diye sordum. Onlar da bunun üzerine ağlamaya başladılar. Olayın tümüne nöbetçi ve diğer öğretmenler de şahit. Ben okuldan ayrılmak üzere iken 10 metre arkamda bu çocuklardan ikisinin bana hitaben ağza alınmayacak küfürler etmesi nedeni ile aynı okulda okuyan kızımın ikiz kardeşi oğlum, 'Anneme küfredemezsiniz' diyerek sataştı ve kavga çıktı. Çocuklar, nöbetçi öğretmenler tarafından ayrıldı. Bunun ardından ise çocukları okulda bırakarak oradan ayrıldım" dedi.

Tüm yaşananların kameralar önünde yaşandığını belirten S.D., "Herhangi bir darp veya benzeri şiddet yaşanmadı. 10 yaşındaki çocukların suçluluk psikolojisi ile olayları abartarak anlatmaları üzerine özellikle bir iki velimizin sınıf WhatsApp hattından isim belirterek şahsımı yakışmayan üslupla iftira dolu suçlamaları yayınlaması nedeni ile olay büyüdü. Olayın üzerinden 1 saat geçmeden, ben ve eşim, bazı velilerin tacizvari telefonlarına maruz kaldık. Aile olarak büyük üzüntü ve çöküntü yaşadık" şeklinde konuştu.