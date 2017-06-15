Obezite ameliyatıyla yeni bir hayata başladılar

İZMİR'de oturan 27 yaşındaki ikiz kardeşler; Ceren Gümüş ve Cemre Bengil, 2.5 yıl önce gastrik by-pass (mide by-pass'ı) ameliyatı oldu. Annelerine ait giyim mağazasında çalışan ikizlerden Ceren Gümüş 135 kilodan 75'e, Cemre Bengil de 128 kilodan 75 kiloya düştü. 2011 yılında evlenen Cemre Bengil, bu ameliyat ardından hamile kalıp bebek sahibi de oldu.

Karşıyaka İlçesi'nde, anneleri Zübeyde Demir'in işlettiği abiye giyim mağazasında çalışan tek yumurta ikizleri Ceren Gümüş ve Cemre Bengil, aşırı kilo alıp, yaptıkları diyetlerle zayıflayamayınca ameliyat olmaya karar verdi. Lise mezunu ikizlere, 2014 yılı Kasım ayında, İzmir'in Torbalı İlçesi'ndeki Özel Medifema Hastanesi'nde, genel cerrahi uzmanı Op.Dr. Metin Karadeniz tarafından, 1'er gün arayla gastrik by-pass ameliyatı yapıldı. Ameliyat ardından hızla zayıflamaya başlayan kardeşlerden Ceren Gümüş 135 kilodan 75'e, Cemre Bengil ise, 128 kilodan 75 kiloya düştü. Toplam 53 kilo veren kardeşlerden daha önce şişmanlığı nedeniyle çocuk sahibi olamayan Cemre Bengil, ameliyat sonrasında normal yollardan hamile kalıp, 3 ay önce, 'Devrim' adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirdi. 60 kilo veren ikizi Ceren Gümüş de nişanlandı. Yeni bir yaşama başlayan kardeşlerden Cemre Bengil, şöyle dedi:"Aslında benim mesleğim aşçılık. Ancak, kilolarım yüzünden kimse bana iş vermiyordu. Çalıştığım yerlerde kendimi ispat edebilmek için zaman zaman garsonluk da yapıyordum. Ayrıca giyim mağazamız olmasına rağmen kıyafet de bulamıyorduk. Şimdi çok mutluyum, hayatım değişti. 3.5 ay önce normal doğumla 3 kilo 250 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirerek hayalimi gerçekleştirdim."Hastalık süresince birbirlerine destek olduklarını söyleyen ikizlerden Ceren Gümüş de, "Hem kıyafetsizlikten hem de psikolojimizin bozuk olmasından evden dışarıya çıkmaz olmuştuk. Bu yüzden çok kitap okuyan, asosyal bir yapımız oluşmaya başlamıştı. Bizim şansımız ikiz olmamız, birbirimize sürekli destek olduk" diyerek o zor günleri anlattı. Çocukluk yıllarından beri kilolu olduklarını söyleyen Gümüş, "En çok sevindiğim şeylerden biri de artık bacak bacak üstüne atabiliyor olmam" dedi.İkiz kardeşlerin annesi Zübeyde Demir, şunları anlattı:"Çocuklarımda sağlık soruları başlamıştı. İnsülin direnci ve kalp yetmezliği gibi tehlikeler başgöstemişti. Ayrıca fazla kiloları yüzünden bilekleri de sürekli ağrıyordu, bu yüzden ayağa kalkmaya bile üşeniyorlardı. Sokağa çıktığımızda insanlar önyargıyla yaklaşıyor, bazen alaycı ifadeler kullananlar oluyordu" diye konuştu. Demir, bir arkadaşı aracılığıyla Op. Dr. Metin Karadeniz'e ulaştıklarını ve kızlarının ameliyat kararı aldıklarını belirterek, "Şimdi hepimiz çok mutluyuz, torun sahibi de oldum."