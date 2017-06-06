Ödemiş'e 10 su kuyusu daha...

Yaz aylarında su sıkıntısı çeken Ödemiş’te daha önce 20 kuyu açan İZSU Genel Müdürlüğü, Karakova ve Kazanlı mahallelerinde 10 yeni kuyu daha açacak

Su sıkıntısı çeken çevre yerleşimlere 2004 yılından bu yana yaklaşık 18 milyon liralık yatırımla 316 sondaj kuyusu açarak can veren İZSU Genel Müdürlüğü, hem 21 ilçede hem de Bütünşehir Yasası ile sınırlarına dahil olan yeni ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz aylarında kuyulardaki yer altı su seviyeleri düşen mahallelerde yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak için çalışan İZSU, Ödemiş’te 10 yeni kuyu daha açacak. Ödemiş merkezinin su ihtiyacını karşılayacak 10 yeni kuyu Karakova ve Kazanlı mahallelerinde yer alacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak sondaj çalışmaları 6 ayda tamamlanacak.



İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, ‘Bütünşehir Yasası’ ile sınırlarımıza bağlanan 9 ilçemize ağırlık vererek yatırımlara devam ettiklerini belirterek, “Bu bölgelerde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla hızlı bir çalışma yaptık. Yeni ihale ile birlikte Ödemiş’te açtığımız kuyu sayısı 30’a çıkacak. İhtiyacı olan mahallelerimizde yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.





