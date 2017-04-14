Ödemiş Mezbahası, 60 günde yenilenecek

Geçtiğimiz yılın Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Ödemiş Mezbahası, Avrupa Birliği standartlarındaki yeni donanımıyla Temmuz'dan itibaren hizmete giriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ihale kapsamında, mezbaha içindeki tüm eksik makine ve ekipmanın kurulumu yapılacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Mezbahası'nda yapılacak modernizasyon çalışmalarına kısa süre içinde başlayacak. 2016 yılının Mart ayında 6360 sayılı kanun kapsamında Ödemiş Belediyesi'nden devralınan mezbahadaki eksik tüm makine ve ekipmanın kurulumu için ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi, tesise kuracağı son teknoloji teçhizat ile karkasa el temasını ortadan kaldıracak. Kesim salonunda bulunan ve standartları karşılamayacak şekilde yapılan kesim hattı sökülerek yenisi kurulurken, sakatat odaları da bu hatta uygun olarak tekrar düzenlenecek. Kesimin otomatik hat ile yapılacağı Ödemiş Mezbahası'nda saatte 30 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek.



İhale sürecinin tamamlanması ve sözleşmenin imzalanmasının ardından başlayacak söz konusu çalışmanın 60 günde tamamlanması ve Ödemiş Mezbahası'nın en geç Temmuz ayında yeniden hizmete açılması planlanıyor.



