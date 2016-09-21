Başkan Mahmut Badem ve meclis üyeleri sabahın erken saatlerinde pazarcı esnafını ziyaret etti.

Anafartalar Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde kurulu olan mevcut Salı Pazarı alanın yenilenme çalışmalarından dolayı Pazar Çilek Sokağa taşındı. Belediye Başkanı A.Mahmut Badem, meclis üyeleri İsmail Dadal, Şakir Gelen ve daire müdürleriyle 20 Eylül Salı günü sabahın erken saatlerinde pazarcı esnafını ziyaret ederek, yeni yer hakkında görüşler aldı.



Pazarcı esnafıyla sohbet eden Başkan Mahmut Badem, olumlu tepkilerle karşılaştı. Mahmut Badem, 'Yeni pazar alanımız hayırlı olsun. Yeni alanda sergi aralarının boş bırakılmasını sağladık. Üreticilerle diğer satıcıları ayrı yerlerde değerlendirmeye çalıştık. Hem pazarcılarımızın hem de vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabildiklerini görüyoruz. Bugün yapacağımız gözlemlerle eksiklerimiz varsa tespit etmeye çalışacağız. Doğalgaz hatları için kazılan yerlerin kapatılmasını sağlayacağız. Kaldırımlarda düzenleme yapacağız. Pazarcı esnafı ve vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda Pazar alanımız içinde zabıta ofisi, çay ocağı, çeşme ve tuvaletlerle bulunmaktadır. Pazarın yeni yerine taşınma konusunda bizlere destek veren meclis üyelerimize, emeği geçen personelimize çok teşekkür ediyoruz' dedi.











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