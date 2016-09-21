21 Eylül 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ödemiş Salı Pazarı Çilek Sokak'a taşındı

    Salı Pazarı bu hafta Çilek Sokak'taki yeni yerinde kuruldu

    21 Eylül 2016 Çarşamba 13:21
    Ödemiş Salı Pazarı Çilek Sokak'a taşındı
    Başkan Mahmut Badem ve meclis üyeleri sabahın erken saatlerinde pazarcı esnafını ziyaret etti.
    Anafartalar Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde kurulu olan mevcut Salı Pazarı alanın yenilenme çalışmalarından dolayı Pazar Çilek Sokağa taşındı. Belediye Başkanı A.Mahmut Badem, meclis üyeleri İsmail Dadal, Şakir Gelen ve daire müdürleriyle 20 Eylül Salı günü sabahın erken saatlerinde pazarcı esnafını ziyaret ederek, yeni yer hakkında görüşler aldı.
     
    Pazarcı esnafıyla sohbet eden Başkan Mahmut Badem, olumlu tepkilerle karşılaştı. Mahmut Badem, 'Yeni pazar alanımız hayırlı olsun. Yeni alanda sergi aralarının boş bırakılmasını sağladık. Üreticilerle diğer satıcıları ayrı yerlerde değerlendirmeye çalıştık. Hem pazarcılarımızın hem de vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabildiklerini görüyoruz.  Bugün yapacağımız gözlemlerle eksiklerimiz varsa tespit etmeye çalışacağız. Doğalgaz hatları için kazılan yerlerin kapatılmasını sağlayacağız. Kaldırımlarda düzenleme yapacağız. Pazarcı esnafı ve vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda Pazar alanımız içinde zabıta ofisi, çay ocağı, çeşme ve tuvaletlerle bulunmaktadır. Pazarın yeni yerine taşınma konusunda bizlere destek veren meclis üyelerimize, emeği geçen personelimize çok teşekkür ediyoruz' dedi.




    Anahtar Kelimeler: Salı, Pazarı, Bu, Hafta, Çilek

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Yurttaş sorguluyor
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Türk-Amerikan ilişkileri – IV
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ İZBAN için düşünceler (2)
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz