Ödemiş'te bir atölye kül oldu!

İzmir Ödemiş'te bulunan bir koltuk döşeme atölyesinde yangın çıktı. Yangında atölye tamamen kül olurken, 2 araçta da hasar meydana geldi

Yangın Ödemiş'in Anafartalar Mahallesi'nde dün saat 20.00 civarında çıktı. Bir koltuk döşeme atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine hemen 4 tane itfaiye sevk edildi. 2 saat çalışan ekipler yangını kontrol altına aldı.



Yangında atölye tamamen yanarken, atölyenin bulunduğu binada da hasar oluştu. Alevler binanın önündeki araçlara da sıçrarken, yangın nedeniyle 2 araç hasar gördü.



Yanan atölyenin binasında bulunan 46 yaşındaki Filiz Belen ile 80 yaşındaki Müesser Dedeoğlu da dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan ambulansla iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.