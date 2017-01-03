Ödemiş'te Çağrı Merkezi'nde 250 kişi çalışıyor

Ödemiş'in en çok sigortalı çalışanın bulunduğu Çağrı merkezi, gençlerin umut kapısı oldu

Çağrı merkezi kurulması için girişimlerde bulunan Ödemiş Belediye Başkanı A.Mahmut Badem, çağrı merkezinde 250 kişinin çalıştığını belirtti. Ödemiş'teki gençlerin isdihdam edilmesi konusunda ilçede çağrı merkezi kurulması için girişimlerde bulunan Belediye Başkanı A.Mahmut Badem, çağrı merkezini ziyaret etti. Başkan Mahmut Badem, '2007 yılında Türk Telekom iştiraki olarak kurulan AssisTT, Türkiye genelinde 18 şehirde 24 ayrı lokasyonda hizmet vermekte. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın desteği ile 2015 yılında ilk kez bir ilçede, Ödemiş'te kurulan Çağrı merkezinde bugün 250 kişi çalışmakta. Ödemiş'in en çok sigortalı çalışanın bulunduğu bir merkez. Ödemiş'te böyle bir tesisin kurulması bizim için gurur verici, emeği geçenlere teşekkür ederim' dedi.

Ödemiş Çağrı Merkezi, Türk Telekom Mobil, TREDAŞ ve GESTAŞ için tüm Türkiye'ye hizmet veriyor.



