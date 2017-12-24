Ödemiş'te eğlence dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, takla atan otomobilin alkollü sürücüsü Şaban Kaydaş (31) yaşamını yitirirken, yanındaki Tamer Turnalı (17) yaralandı

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Kaymakçı Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Kırsal Çaylı Mahallesi'nden Ödemiş yönüne giden Şaban Kaydaş'ın kullandığı 35 EUM 15 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil takla attı.



Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü Kaydaş ve yanındaki Turnalı'yı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaydaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Başından yaralı olan Turnalı ise ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turnalı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaydaş'ın cesedi olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından ön otopsi için Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Çaylı Mahallesi'ndeki bir içkili restorandan Ödemiş'teki evlerine dönerken, aşırı hız nedeniyle kaza yaptığı belirlenen Kaydaş'ın 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





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