Ödemiş'te kedilere özel ev

Ödemiş Belediyesi kedi evleri kurmaya etmeye başladı. İlk etapta kentin 6 bölgesine monte edilen kedi evleri, sokak kedilerinin sığınıp korunabileceği şekilde tasarlandı

Ödemiş Belediyesi sokak hayvanlarının bakımı konusunda Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hayvan barınağı aracılığıyla hizmet veriyor. Sokak hayvanlarına kısırlaştırma, aşı gibi birçok işlemin yapıldığı merkezde aynı zamanda sahiplendirme de yapılıyor. Ödemiş Belediyesi tarafından sokak kedileri için özel olarak tasarlanan kedi evleri şehrin belirli noktaları ile Gölcük ve Birgi mahallelerinde monte edildi. Şehir merkezinde Ulus Meydanı, Salı Pazarı, Perşembe Pazarı, Zafer Mahallesi'ne monte edilen, rengarenk tasarlanan kedi evlerinin içindeki kısımda mama ve su kapları bulunuyor.

Kedi evlerinin yapımı için yetkililer teşekkür eden hayvan severlerden 19 yaşındaki Fatma İsmet, 'Evimin bahçesinde kendi imkanlarım doğrultusunda sokak kedilerine bakmaya çalışıyorum. Dışarı da kalan kedileri görünce de çok üzülüyordum. Kedi evleri çok güzel olmuş. Ödemiş Belediyesi'ne teşekkür ederiz' dedi.





