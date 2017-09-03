Ödemiş'te orman yangını

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ödemiş Orman İşletme Şefliği'nden bölgeye sevk edilen arazözler yangına müdahale ediyor

Ödemiş'te orman yangını
Ödemiş İlçesi Bademli Mahallesi Akçukur mevkiindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ödemiş Orman İşletme Şefliği'nden arazözler sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde çıkan orman yangını, 6 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık makilik ve ormanlık alan alevlerden zarar görürken, yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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