Ödemiş-Tire arasındaki Balabanlı yolu bitiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş-Tire bağlantısı için kullanılan 9 kilometrelik Balabanlı yolunda yürüttüğü asfaltlama ve genişletme çalışmaları ay sonunda bitiyor

Belkahve'deki merkez şantiyenin yanısıra Bergama'daki Kuzey ve Bayındır'daki Güney şantiyelerini de devreye alarak hem asfalt üretim kapasitesini artıran hem de kentin en ücra köşelerine kadar çok daha hızlı hizmet götüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede asfalt seferberliğini sürdürüyor. Bir yandan ova yolları diğer yandan asfalta ihtiyacı olan yerleşimlerde sıkı tempoda çalışan Büyükşehir ekipleri, Küçük Menderes havzasında da yoğun mesai veriyor. Ödemiş ile Tire arasında önemli bir bağlantı yolu olarak kullanılan 9 kilometrelik Balabanlı yolu da, hem asfaltlama hem de genişleme çalışmalarıyla daha nitelikli hale getiriliyor. Asfaltlama çalışmalarının 7 kilometrelik bölümü tamamlayan İZBETON ekipleri, çalışmaların Temmuz sonunda bitirilmesini hedefliyor.



