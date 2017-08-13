Ödemiş ve Kiraz'da uyuşturucu operasyonu

İZMİR'in Ödemiş ve Kiraz İlçesi'nde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 811 kök hintkeneviri ile 26 kilo 575 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Ödemiş ve Kiraz'da operasyon düzenledi. Ödemiş'in Hürriyet Mahallesi Bayramkuyu mevkisinde bir kişinin mısır tarlasında hintkeneviri yetiştirerek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen bölgeye baskın yapıldı. Operasyonda mısır tarlasına ekili 1150 kök hintkeneviri ile 21 kilo 575 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirilirken, R.Ü. gözaltına alındı. Kiraz'ın Umurlu Mahallesi'nde de, M.K.'nın (64) evinin bahçesi ve tarlasında hintkeneviri yetiştirdiği belirlendi. Şüphelinin evine yapılan baskında 661 kök hintkeneviri ile 5 kilo kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi. İki operasyon kapsamında gözaltına alınan R.Ü. ve M.K.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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