Ödenek bitince kazı yarım kaldı!

İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde bulunan ve yer altı kilisesi olduğu tahmin edilen tarihi alanda kazı çalışması başlattı. Temmuz ayı içerisinde başlayan kazılar, ödenek bitince yarım kaldı. Çalışmalar durunca merdivenle yer altına inilen kazı bölgesinin giriş kısmı tahtalarla kapatıldı

İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde yer altında tarihi bir kilisenin olduğu ihbarını değerlendirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, alanda kaçak kazıların yapıldığını gördü. Mülkiyeti Hazine'ye ait olan bölgede yapılan kaçak kazıları önleyen ekipler, Çeşme Müze Müdürlüğü ile birlikte temmuz ayında alanda çalışma başlattı. Kazı çalışmaları yapıldıkça merdivenle yer altına inildiğini fark eden ekipler, çalışmalarını temmuz ayı sonuna kadar sürdürdü. Kazılar sonucunda, tarihi kalıntılar büyük ölçüde ortaya çıktı. Ancak çıkan kalıntılar, buranın bir yer altı kilisesi mi yoksa manastır veya sarnıç mı olduğunu ortaya koymadı.

KAZILARIN DEVAMI İÇİN ÖDENEK GEREKİYOR

Yaklaşık 3 hafta süren kazılar, ödenece bitince durduruldu. Çalışmalar durunca, alanın üstü kapatıldı. Kiliseye girilmemesi için girişe tahtalarla bariyer kuruldu. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, çalışmaları yeniden başlatabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödenek talep etti. Ödeneğin gelmesi halinde kazı çalışmaları yeniden başlayacak. Öte yandan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, kazı alanının kendilerine tahsis edilmesini istediklerini ancak henüz tahsis işlemlerinin bitmediğini belirtti. Dalgıç, "Bu alan bize verilirse çalışmaları sürdüreceğiz. Biz bu alanın kazısını yapmak ve yer altındaki tarihi ortaya çıkarmak istiyoruz. Orası aslında bir manastırdı ve yer altında kalan bir bölüm var. Çalışmaların ardından burada tam olarak hangi döneme ait kalıntıların olduğunu anlayacağız" dedi.

'TURİZME KAZANDIRILMALI'

İzmir Çevre ve Kültür Derneği (Ekinoks) Başkanı Başak Yasemin Kumaş da bölgenin turizme kazandırılması için çok çabaladıklarını belirtti. Tarihi açıdan önemli olduklarına inandıkları bu bölgeye sahip çıkılmasını istediklerini aktaran Kumaş, "Uzun bir süresir burada kaçak kazıların yapıldığını biliyorduk. Yetkililerin, çalışma yapması için sürekli yazılar yazdık. Sonunda ilgilendiler ama bu kez de para bitti. Biz bu alanın Çeşme turizmine kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

ÖNLEM ALINMASI İSTENDİ

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı da, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne yazı yazarak, uyarılarda bulundu. Söz konusu taşınmazın kısmen 3. derecede doğal sit, kısmen 1. derecede arkeolojik sit alanında olduğunun kaydedildiği yazıda, yer altında bulunan yapının girişinde koruma olmadığı ve kazaların yaşanabileceğine, izinsiz girişlerin olabileceğine dikkat çekilerek, gerekli önlemlerin alınması istendi.