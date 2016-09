Haber Kaynağı: DHA

Okullarının kapatılmasının ardından Buca Fen Lisesi'nde okuyan Hüseyin Kutluay Çakadur, Polonya Bilim Akademisi tarafından lise öğrencilerini bilime teşvik etmek amacıyla verilen First Step to Nobel Prize in Physics (Fizik Alanında Nobel Ödülüne İlk Adım) ödülüne layık görüldü. Okulun kapatılmasıyla Atatürk Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptıran İlayda Sırbaş ve Ezgi Tezer de 13-18 yaş aralığında bireyler ve ekipler arasında gerçekleştirilen Google Science Fair proje yarışmasında Avrupa Bölgesi Community Impact Awards (Topluluk Etki Ödülü) ödülünü kazandı.Ödül aldıklarını eski okullarının önünde duyuran öğrencilerden Hüseyin Kutluay Çakadur, 'DNA manyetik sıvı karışımının polorizasyona bağlı manyeto-optik özelliklerinin incelenmesi' adını verdiği projesini anlattı. Bir belgesel kanalında izlediği Japon profesörün anlattıklarından etkilendiğini belirten Çakadur, "Önce sadece nano parçacıklar vardı aklımda. Sonra manyetik nano parçacıklarla çalışmak istedim. Sonra sağlık alanında bir fayda sağlayabilirim diye düşündüm. Biyoloji öğretmenlerimle konuşup hastalıkların teşhisinde kullanılacak bir proje yapmaya karar verdim. Böylece projeme DNA da eklenmiş oldu. Projemi geliştirdim ve yarışmaya katıldı. Şuan manyetik nano parçacıkların polorizasyonuyla hastalık teşhisi konusunda bir çalışma yok. Bu alanda bilimsel bir açığı kapattığımı düşünüyorum" dedi.İlayda Sırbaş ve Ezgi Tezer'in projeleri ise 5 kıtadan birer temsilcinin seçildiği Google Science Fair proje yarışmasında Avrupa Bölgesi Community Impact Awards ödülünü kazandı. Fizik alanında kızların da başarılı olabileceğini kanıtlamak için projelerini bu alanda hazırladıklarını belirten Ezgi Tezer, "Erkekler fizik alanında elektrik ve elektronik üzerine çalışıyorlar. Biz kızların da farklı bir konu üzerinde fizik alanında başarılı olabileceğini göstermek istedik. İnşaat mühendisliği dalında çevreci bir proje yaparak bunu sağladığımızı düşünüyoruz" dedi. Projeyle ilgili bilgi veren İlayda Sırbaş da "Binanın betonunun patlama ve darbelere karşı olan dayanıklılığını alüminyum meşrubat kutularını kullanarak arttırdığımız ’A New Eco-Friendly Method for Increasing Blast and Impact Resistance of Reinforced Concrete Buildings' (Yeni Çevre Dostu Yöntemle Betonarme Yapıların Patlamaya Karşı Direncinin Artırılması) projemizle Google Sience Fair'de projemizle Avrupa temsilcisi seçildik. Dünyada beş kıtayı temsilen birer proje seçiliyor. Bu yıl ilk defa düzenlenen bir ödül ve dünyada beş kıtayı temsilen seçim yapılıyor. Avrupa’yı temsilen Türkiye'den seçilmek bizim için gurur kaynağı" dedi.Kolejin Projelerden Sorumlu Müdürü Ümit Karademir, okulun kapatıldığını yine bir öğrencilerinin kazandığı uluslararası yarışmanın ödül töreninde öğrendiklerini belirterek, "Çin’in Şangay kentinde düzenlenen CASTIC Science Project Contest in Shanghai (31. Uluslararası Çin Genç Bilim Teknoloji İnovasyon Yarışması) Biyokimya dalında 'Mirna Dedeksiyonu Temelli Akciğer Kanseri Teşhis Kiti Geliştirilmesi' projesiyle katılan 12. sınıf öğrencimiz Ezgi Çalış, Dünya Şampiyonu oldu" dedi.