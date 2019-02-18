Ödül haberini ameliyat masasında aldı

Boğaziçi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Doğa Üstün, kompozisyon yarışmasında ödül kazandığını ameliyat masasında öğrendi. Kalp rahatsızlığı geçiren ve ameliyat olduğu gün katıldığı kompozinyon yarışmasının sonuçlarını alan Üstün, hem ameliyatı hem de yarışmayı başarılı geçirdi

Şefika Bal- Boğaziçi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Perinur Ongun, öğrencisi Doğa Üstün'ün edebiyata olan aşkını anlattı. 5. sınıfta öğrencisi Doğa ile tanıştığını ve ona kitaplar önererek edebiyatla tanıştırdığını anlatan Ongun, "Henüz 5. sınıftayken Momo ve Çalıkuşu'nu okuyup bitiren ilk çocuğum oldu. Kitaplar sayesinde okuması, ardından da yazması gelişti. Çok güzel komposizyonlar yazmaya başladı" dedi.





Babaannesi tarafından büyütülen Doğa Üstün'ün kalbinde sorun olduğunu kaydeden Ongun, "Kendisiyle çok başarılı bir çocuk. Kompozisyonları ile ödüller almaya başlamıştı, hemen hemen her yıl yarışmalara katılıyordu. Geçtiğimiz yıl 'Çocukları Atatürk'ü Anlatıyor' adlı yarışmada ödül almıştı. Bu sene de 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışmasına katıldı ve sonuçları beklerken ameliyat haberini aldık. Beden Eğitimi dersi için öğrencilerden istenen sağlık raporunu almak için sağlık ocağına gittiğinde orada kalp damarlarında bir sorun olduğu söylenmiş. Ardından da ameliyat kararı alındı" diyerek Doğa'nın rahatsızlığını dile getirdi.





Ameliyata alınmadan öncesine kadar yarışmadan gelecek sonucu bekleyen Doğa Üstün, ameliyattan çıkar çıkmaz 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışmasında ödüle layık görüldüğünü öğrendi. Minik Doğa, hem ameliyatı başarı ile atlattı hem de 180 kompozisyonun içinden 2. olarak yarışmayı kazandı.