Oğlunun katilinin babasını öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde Hayati İ. oğlu Gökhan'ı tabancayla vurarak öldüren Mert U'nun babası Nuri U'yı (53), bıçaklayarak öldürdü

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Küçükpark yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Hayati İmer, 35 HB 3959 plakalı kamyonetiyle giderken, geçen yıl şubat ayında kız meselesi nedeniyle oğlu Gökhan İ'yi (32) tabancayla vurarak öldürüp, cezaevine giren Mert U'nın (28) babası Nuri U'ı fark etti. Kamyoneti durduran Hayati İ. yanındaki bıçağı çekip Nuri U'ya saldırdı. Vücuduna defalarca bıçak darbesi alan Nuri U. kanlar içerisinde yere yığıldı. Hayati İ. taksiye kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuri Ulaş'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Polis, Hayati İ'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hayati İ'nin kaçarken bindiği taksinin şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün, "'Bana, bunun oğlu benim oğlumu öldürdü, ben de bunu öldürdüm' dedi. Heyecanlı ve paniklemiş gözüküyordu" dediği öğrenildi.