Oğlunun motosikleti altında can verdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oğlunun minibüsle çarptığı motosikletin altında kalan Satı Ç. (87), hayatını kaybetti

Oğlunun motosikleti altında can verdi
23 Eylül 2018 Pazar 11:37

Olay, saat 19.00 sıralarında Bahriye Üçok Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ç., plakası öğrenilemeyen minibüsle annesi Satı Ç.'yi ziyarete gitti. Ali Ç. evin önünde aralarında husumet olduğu iddia edilen kardeşi Musa Ç. ile karşılaştı. Ali Ç, evin önünde kardeşine ait park halindeki motosikleti çekmesini, kendi aracını park edeceğini söyledi. Bunun üzerine 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç. minibüsle motosiklete çarptı. Motosiklet, kavgayı ayırmak isteyen anne Satı Ç.'nin üzerine devrildi. Motosikletin altından çıkarılan yaşlı kadın, oğulları tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Satı Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Ç., olayın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kavga #izmir #motosiklet #karabağlar
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