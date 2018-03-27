Oğlunun tedavi masrafları için yaprak saran anneyi duygulandıran mesaj

İzmir'de doğuştan beyin felci olan (serebral palsi) ve kronik akciğer yetmezliği bulunan 8 yaşındaki oğlunun tedavi masraflarını karşılayabilmek için yaprak sardığını sosyal medya aracılığıyla duyuran annenin çağrısına aralarında Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan bir askerin de bulunduğu çok sayıda kişiden destek yağdı

Doğumu sırasında oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluşan oğlu Ayberk Akın'ın tedavi ve rehabilitasyonu ile yakından ilgilenen ve tedavi masraflarının karşılanması için sosyal medyadan destek isteyen anne Neslihan Akın (37), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan bir askerin mesajıyla duygulandı.



Çiğli ilçesindeki evlerinde açıklama yapan anne Neslihan Akın, tedavisi için yoğun fizik tedavi programının uygulandığı oğlunun kronik akciğer yetmezliğinin de olması nedeniyle ekstra uğraş verdiklerini söyledi.



Ayberk'in haftanın 7 günü özel uzmanlarla fizik tedavi gördüğünü, tedavi masraflarının bir bölümünün devlet tarafından karşılandığını anlatan Akın, bu süreçte bir fabrikada işçi olarak çalışan eşine destek olabilmek için harekete geçtiğini aktardı.



Ayberk'in 3 ay önce ayaklarından da bir ameliyat geçirdiğini ve destekle ayakta durmaya başladığını ifade eden anne Akın, kendisi gibi serebral palsi hastası çocuğu olan Semra Sönmez'in önerisiyle yaprak sarmaya başladığını dile getirdi.



Sosyal medya hesabından "Evladım daha rahat nefes alıp versin diye fizik tedavi masrafları için sarma siparişi almam gerekiyor. Gören herkes, paylaşımla desteklerse çok mutlu olurum." mesajını paylaştığını, mesajının kısa sürede binlerce kişiye ulaştığını belirten Akın, şöyle konuştu:



"Çocuklarımızın tedavisine destek vermek için yaprak sarmaya başladığımızı sosyal medyada birbirimizi sürekli etiketleyerek paylaştık. Ben oğlumun küçük bir fotoğrafıyla birlikte tedavisi için sarma yapmam gerektiğine dair paylaşımda bulundum. Benim gönderim sadece bir uygulamada 20 binin üzerinde paylaşıldı. Bana mesajla ulaşanlar çok güzel dileklerde ve hayır duada bulunuyorlar. Şimdi geri dönüşleri de almaya başladık. Kendi başıma yetişemediğim durumlarda yardıma annemi de çağırır oldum. Elhamdülillah mesajım ses getirdi. Şu an rahatlıkla sipariş alıyorum."





"Ne güzel bir toplumuz"



Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma toplumun her kesiminden destek geldiğine dikkati çeken Akın, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bulunan Jandarma Özel Harekat mensubu bir askerin de kendisine ulaşarak sarma siparişi verdiğini söyledi.



Paylaşımını askerlerin de etiketleyerek paylaştığını görünce çok duygulandığına işaret eden Akın, şunları kaydetti:



"Afrin'den mesaj yazan bir askerimiz, 2 kilogram sarma siparişi verdi. Ben de uzak olduğunu, göndermemin çok zor olduğunu söyledim. 'Benim adıma sokaktaki çocuklara dağıtır mısınız?' karşılığını verdi. Bundan çok etkilendim. Ne kadar güzel bir toplumuz, birbirimizi en uzak yerlerden bile duyabiliyoruz."