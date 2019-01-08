Öğrenci dostu kitapçı muhtar

Güzelbahçe Siteler Mahallesi'nde muhtarlık yapan Gürcan Gürler, kısıtlı imkânlarla eğitim gören öğrencilere kitap, kırtasiye ve giysi yardımında bulunuyor.

Şefika Bal - Güzelbahçe Siteler Mahallesi'nde 24 yıldır muhtarlık yapan Gürcan Gürler bugüne kadar öğrencilere 100'lerce koli kitap, defter, giysi gönderdi. Muhtar Gürler; "Karadeniz'den, İç Anadolu'ya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin ücra köşelerine bu yardımları gönderdik. Öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için, mesaimin bir bölümünü aralıksız bu işe ayırdım. Sadece 2017 eğitim yılında 84 koli, 2018 yılından 48 koliyi ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdık. Bir ülkenin ekonomisinin, sanayisinin, kültürünün kalkınması için eğitim olmazsa olmazlardan. Eğitimli birey; eğitimli aileyi, eğitimli aile; eğitimli toplumu, eğitimli toplum; eğitimli bir ülkeyi kalkındırır, büyütür. Bu konuda vatandaşlarımızla birlikte eğitime için top yekin destek ve katkı bekliyoruz. En iyi yatırım insana yatırımdır. Bunun temeli de iyi bir eğitimden geçmekte. Bu konuda Belediyemiz bizleri her konuda destekliyor. Belediye başkanımız Mustafa İnce'ye teşekkür ediyorum bizlere vermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı. Amacımız zor şartlarda eğitim gören, imkânları kısıtlı köylerde yaşayan öğrencilerimize ulaşmak. Okyanusta bir damla su da olsa, bu damlayı büyüterek büyük bir okyanus haline getiriebiliriz" dedi.