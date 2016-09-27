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    • Öğrenci ve velilerden öğretmenlerin yerinin değiştirilmesine tepki

    İzmir'de, Eğitim Sen öncülüğünde bir araya gelen öğrenci ve veliler 'proje okulu' uygulaması kapsamında öğretmenlerin yerlerinin değiştirilmesine tepki gösterdi

    26 Eylül 2016 Pazartesi 11:07
    Öğrenci ve velilerden öğretmenlerin yerinin değiştirilmesine tepki
    Bornova Anadolu Lisesi önünde saat 08.00'de Eğitim Sen öncülüğünde toplanan yaklaşık 200 öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı'nın Proje okulu uygulamasıyla öğretmelerin yerlerinin değiştirilmesini protesto etti. Gruba CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da destek verdi. 'Okuluma dokunma', sloganları atan grup adına basın açıklamasını okuyan İzmir Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Başkanı Orhan Yüce şunları söyledi:

    "İktidarın öncelikle hedeflerinin başında eğitim kurumları gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı yıllardır binalarından işleyişine, müfredatından öğretmenine kadar eğitimin her alanını siyasi anlayışına göre yeniden yapılandırılıyor. Şimdi de öğrencilerin yüksek puanlarla yerleştikleri ve başarı oranının yüksek olan bazı okulları 'proje okulu' adı altında yeniden yapılandırıyor. Proje okullarında dört ve sekiz yıl çalışan öğretmenler norm fazlası gösterilerek 20 Eylül 2016 Salı günü yazılı tebliğ edip iki gün içinde yani 22 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar başka okulları tercih etmesi isteniyor. Veliler, öğretmenler, öğrenciler olarak sormamız gerekmiyor mu? Bu neyin projesi. Bu kadar başarıyı elde etmiş öğretmenlerin neden sürüyorsun. Sınavda yüksek puan alarak bu okullara girmeyi hak eden çocuklarımız bilim insanı olmak istiyor. Mühendis olmak istiyor, doktor olmak istiyor. Uygulayacağınız proje ile çocuklarımıza ne yapmak istiyorsunuz? Bu uygulama ile çocuklarımız bir karanlığın içine sürüklenmektedir.

    'OKULLARI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

    Bornova Anadolu Lisesi mezunu olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel de, "Okullarımıza ne zaman bir saldırı olsa öğrencisiyle, velisiyle, mezunuyla hep direniş gösteriyoruz. Bugün burada okulumuza sahip çıkmak için bir araya geldik. Bu adı uygulama projesi olan ve okullarımıza zarar veren uygulamanın etkilediği okulları savunmaya hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

    Grup bir süre projeyi alkışlarla protesto ederek eyleme son verdi.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Okul Eylem, Bornova Eylem, öğretmenime Dokunma, Bornova Anadolu Lisesi

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