Öğrenciler için yaz tatili başladı

İzmir'de, 850 bin öğrenci, karnelerini alıp, yaz tatiline başlamanın heyecanını yaşadı. Bornova ilçesindeki Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'nda ise farklı bir heyecan vardı. 7'nci sınıf öğrencilerince hazırlanıp, bastırılan 'Atasözleri ve Deyimlerle Sofralarımız' adlı kitap, satışa sunuldu. Öğrenciler, kitapları İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve arkadaşları için imzaladı. Kitap satışından elde edilecek gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak

İzmir'de, 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi. Karne töreni, bu yıl öğrencilerin 6'ncı kitaplarını çıkardığı, Bornova'daki Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'nda, İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de katılımıyla yapıldı. 2014'ten bu yana her yıl farklı kitaplar hazırlayan ve basımını gerçekleştiren Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu öğrencileri, bu yıl da farklı ve anlamlı kampanyaya imza attı. Öğrenciler, yıl boyunca emek vererek, hazırladıkları 'Atasözleri ve Deyimlerle Sofralarımız' adlı kitabı okulda satışa sundu. Karne töreninde farklı bir heyecan yaşayan öğrencilere, Ömer Yahşi de destek verdi. Yahşi, 2014'ten bu yana hazırlanan kitaplar da dahil toplam 3 bin kitabın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce alınmasını kararlaştırdı. Öğrenciler, törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi ile İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış için kitapları imzaladı.

Törende konuşan Yahşi, "Dağıttığımız karnelerde takdir, teşekkür belgelerinin sayılarının çok olduğunu görünce, gelecek açısından ümidimiz daha da yükseliyor. Çocuklarımıza ciddi emek veren veli öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Güzel bir projeye imza attılar, fedakarlık yaptılar. Bu ülke ve bu bayrağı, bu toprakları özelde ise Mehmetçiğimizi ne kadar sevdiklerine şahitlik ettik" dedi.

5 liraya satılan kitapların gelirinin, öğrencilerin aldığı karar doğrultusunda Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını kaydeden Yahşi, "Ürünlerini hem bizlerin önüne çıkarıyorlar hem de elde edecekleri geliri Mehmetçiğe bağışladılar. Bu kadar hassas davrandıkları için tüm öğrencilerimizi alınlarından öpüyorum. 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının daha kaliteli olması için yöneticilerimiz ile birlikte bizler de okullarımızın donanımları ile fiziki imkanlarını güzelleştirmek için elimizde geleni yapacağız" diye konuştu.

Kitapların bandrollü olarak satışa sunulduğunu dile getiren Yahşi, "Bu projenin Türkiye'de güzel karşılık bulacağına eminim" dedi.

ÖĞRENCİLER GURURLU

Kitapları hazırlayan öğrencilerden Ceren İpek Bolçay, şimdiye kadar toplamda 6 kitap hazırladıklarını söyledi. Kitaplar hazırlanırken, herkesin görevlerinin belli olduğunu kaydeden Bolçay, "Bize kelimeler verildi ve biz de bu kelimeleri Türk Dil Kurumu'ndan araştırdık. Sonra hocamız bunları düzenledi" diye konuştu.

Yağmur Oral isimli öğrenci ise "Aslında çok kolaydı hazırlanışı. İş bölümü yaptık, herkes kendi görevini bildiği için hiçbir zorluk yaşamadık. Ortaokul öğrencisi olarak böyle bir projeye imza atmak çok güzel bir duygu" dedi.

Öğrencilerden Sudenaz Zafer de "13- 14 yaşlarında böyle bir çalışma içerinde yer almak harika bir duygu. Çok mutluyum. Bu duyguyu tatmak bizim için harika" diye konuştu.

Öğrencilerin hazırladığı kitaplar, yine kendileri gibi öğrenci olan diğer çocuklar tarafından satın alındı. Öğrenciler, kitaplarını imzalayarak, arkadaşlarına verdi. Tören, karnelerin dağıtılması ile son buldu.